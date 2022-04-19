▲ 【大行報告】招行行長田惠宇突免職調用 摩通：高層突變不常見、惟目標價不改

市場周一一度傳出擔任招商銀行 （03968） 行長近9年的田惠宇被查，觸發招行A股股價大跌一成，招行H股今早也隨A股大跌逾一成。招行其後公告未有指出田惠宇被查，只稱他被免職調用，又感謝田惠宇貢獻，令公司高層受查傳聞降溫。綜合券商初步分析，田惠宇被視為帶領招行近年轉型的舵手，料其調職安排將影響短線股價，但料招行基本面無巨變，基本維持目標價不變。

招行H股今早股價最多跌12.5%，低見52.3元，半日跌11.5%，報52.9元，成交42億元。招行A股則再跌2.5%，暫報42.3元人民幣，較港股溢價有輕微折讓。

瑞銀指，招行管理層團隊優質是其成功主要因素之一，市場將關注招行日後零售銀行戰略、管理層執行力會否有變。瑞銀續指，招行發展不確定增加，將連帶影響股價表現，但零售業務和基本面良好，維持其H股「買入」評級，目標價74.3元。.

大摩、摩通：招行估值較其他內銀溢價 管理層為關鍵之一

摩根士丹利也指，招行較其他內銀股估值有溢價，多寡反映市場對高層管理人員的信任，預期人事變動對波價將帶來波動，但重申看好招行去年底的不良貸款撥備覆蓋率超過480%，為不明朗因素帶來緩衝空間，行長變動對核心經營業績影響不大，續予「增持」評級，目標價84.1元。

摩通則稱，高層突然變動對招行來說並不常見，招行也未明確田宇惠未來工作，易令市場憂慮，指出招行H股估值相當於今年預測市帳率（P/B）1.47倍，較同業有明顯溢價。摩通預期，招行未來股價視乎該行財務業績能否持續優於同業，田惠宇後續消息、繼任人是否會引入戰略變革等。該行現維持招行「增持」評級，目標價85元。

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