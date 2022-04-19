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【法國大選】馬克龍領先優勢擴大 將與馬琳勒龐電視辯論

環球社會熱點 11:41 2022/04/19

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法國總統大選進入最後一周，馬克龍與極右國民聯盟黨魁馬琳勒龐繼續爭取游離選民支持。民意調查顯示，馬克龍領先優勢擴大，支持度普遍領先馬琳勒龐8至9個百分點，馬琳勒龐試圖改變選舉策略，一改極右方針。

逾6成極左選民擬投棄權或白票 僅3成願投馬克龍 【下一頁】

法國將於下周日（24日）舉行次輪總統選舉，馬克龍（Emmanuel Macron）與馬琳勒龐（Marine Le Pen）在周三（20日）出席電視辯論，屬至關重要的選前交鋒。

首輪選舉結束後，馬克龍改變選舉策略，大打綠化能源牌、質疑馬琳勒龐與俄羅斯關係，及批評其能源策略，使馬克龍逐步鞏固領先優勢。所有民調結果顯示，馬克龍領先幅度擴大，領先馬琳勒龐界乎7至12個百分點，平均領先約8至9個百分點。市場研究機構Ipsos預測，馬克龍料取得56%選票成功連任。

馬克龍爭取年輕選民支持 馬琳勒龐承諾幫助弱勢社群 【下一頁】

馬琳勒龐周一（18日）亦試圖改變策略，淡化禁止在公眾場所佩戴穆斯林頭巾提案，強調打擊極端主義並非首要任務，並反駁歐盟反欺詐辦公室對她的貪污指控。馬琳勒龐表示，5年前選舉辯論準備不足，是次已作好充分準備，希望展開一場真正的辯論，而非像過去一周充斥謾罵、假新聞和過激行為。

馬克龍表示對辯論充滿信心，亦指極右營陣營有機會在節目內澄清其施政措施。

與此同時，二人積極爭取極左翼候選人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）選民票源。其所屬政黨公布內部調查結果指，只有逾33%人願意轉投馬克龍，餘下選民打算投棄權或白票，增加選舉不確定性。

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責任編輯：郭麗明

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