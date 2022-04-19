【留住人才】留意員工身心健康　4招助企業留住人才

疫情稍有放緩，各企也開始重回辦公室工作。據《thriveglobal》引述調查報告發現，27%受訪者認為辦公室工作仍存在風險，亦有受訪員工表示，疫情以來對工作感到倦怠，報告更指出，只有47%受訪者對目前的工作感到滿意，CareerBlast聯合創始人William Arruda表示，這會對企業在招聘及保留人才造成重大挑戰，並綜合出下列4招，助企業留住人才。

【企業管理】去中心化式管理 4大優勢助企業發展

1.員工心理健康：報告發現，8成多的僱主較著重今年業績，只有約3成受訪員工表示公司有為他們提供心理健康服務。William Arruda建議，管理人可評估公司的醫療保險制度，是否有升級或擴大保障範圍需要，包括心理健康服務或提供心理輔導專家減低員工工作壓力，亦可透過公司通告及電子郵件，培養企業健康文化。

2.讓員工更敬業：報告指出有近7成員工表示對工作感到倦怠，或會對企業造成負面影響。資訊科技研究顧問公司Gartner研究調查報告發現，3成員工需要主管對自己的工作認可，管理人可於不同途徑發放正面訊息，令員工感受到自我價值。保險公司Billy聯合創始人Nyasha Gutsa建議，根據不同企業文化制定適合策略，可提升員工敬業度，以Billy為例，該公司於指定日子舉辦「Billy Day」，當日公司不會安排內部會議及工作，員工可以做任何事情，藉此加深溝通提升員工敬業度。

【職場技能】提升工作自信心？ 5招助員工增能力

3.制定工作與生活策略：現時員工大多關注工作生活平衡的重要性，管理人可透過與員工溝通，了解員工的需要，如，非緊急工作事情，盡量不要在臨近收工或周末發送工作訊息及電子郵件，以增加員工對工作滿意度。

4.評估您的福利和補償方案：企業要在緊張的勞動市場保持競爭力，單靠薪酬或已無法吸引人才，公司的福利制度也是吸引人才及保留員工的好方法，報告舉例，如員工累積假期，可換取禮券或現金，甚至制定其他措施，考慮重定員工福利，包括靈活工作時間表及獎金等，助提升企業形象。

責任編輯：向頌勤

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