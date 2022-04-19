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【阿里巴巴9988】螞蟻集團入股新加坡支付平台2C2P　冀加快當地商家數字化轉型

股市 11:40 2022/04/19

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【阿里巴巴9988】螞蟻集團入股新加坡支付平台2C2P　冀加快當地商家數字化轉型

近年阿里巴巴 （09988） 同系螞蟻集團通過投資及合作等方式拓展東南亞電子錢包，新加坡支付平台2C2P最新宣布，與螞蟻集團建立戰略合作夥伴關係，以加速數字支付採用率和創新，同時螞蟻集團將收購2C2P多數股權，成為 2C2P 的大股東。

公告並未提到螞蟻收購金額及2C2P的估值，但稱2C2P將接入Alipay+連接，以擴展其現有的 250 種支付選項，包括更多的電子錢包和本地支付方式。 2C2P 計劃進一步擴大其全球商戶覆蓋範圍，同時加強其技術和產品能力，以更好地服務於東南亞和全球的商戶。

2C2P 創始人兼首席執行官 Aung Kyaw Moe稱，近年在疫情推動下，數字支付的採用速度迅速加快，通過與螞蟻集團互補合作，2C2P 將連接到更大的商戶群，並為公司推進國際擴張戰略做好準備。螞蟻集團國際業務總裁趙穎表示，支付寶的跨境支付服務Alipay＋和2C2P聯手是雙贏的合作，相信兩家企業的合作能加速商家的數位化轉型，並為當地市場創建互聯互通的數位生態。

螞蟻集團拓展海外市場時甚少頭開始建立錢包，而是選擇合作或入股方式，例如螞蟻集團有份持有馬來西亞的 Touch 'n Go、菲律賓的 GCash、韓國的 KakaoPay、泰國的 TrueMoney、印度尼西亞的 Dana、孟加拉國的 bKash 和歐洲的 Klarna。

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