  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (二) 12:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【量子技術】清華大學研究人員　打破「量子直接通訊」世界紀錄

科技 11:39 2022/04/19

分享：

分享：

全球第一個QSDC系統實驗演示以及第一個QSDC系統的研發，同樣是來自清華大學。（法新社）

防止黑客入侵、竊聽通訊內容，是維護網絡安全的重要基礎。清華大學宣布，該校物理系龍桂魯教授團隊與電子系陸建華教授團隊合作，創造出102.2公里的「量子安全直接通訊」（Quantum secure direct com- munication, QSDC）世界紀錄，據悉這技術能防止黑客入侵通訊網絡。

QSDC是利用量子糾纏原理來保障網絡安全，以量子態作為訊息載體來編碼和傳輸信息，因此被認為是量子保密通訊的全新技術。

【蘋果動向】蘋果取消Siri購買計劃　或會造成私隱外洩

根據量子物理學理論，糾纏粒子是相互聯繫的，因此當通過測量改變一個粒子的屬性，另一個粒子也會立即改變。從理論上說，即使粒子相隔數光年之遠，它們也會保持聯繫，因此這種系統能在相距很遠的地方發揮作用。

通訊距離較舊紀錄  長逾5倍

全球第一個QSDC系統實驗演示以及第一個QSDC系統的研發，同樣是來自清華大學。而這次，清華大學再將量子直接通訊的距離拉長到102.2公里，較2016年的18公里紀錄再長逾5倍。

【黑客鎖定烏克蘭】烏克蘭成功阻截俄方網絡攻擊　發現新型惡意軟件

清華大學通過衛星進行安全的量子化的影像通話。龍桂魯教授表示，這是目前世界上最長的量子直接通訊距離，如果利用量子通道取代現時互聯網中經常遭黑客竊聽攻擊的部分，這些部分將有更多能力來感知和防止被竊聽，將使通訊更加安全。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【微軟漏洞】微軟漏洞懸賞計畫覆蓋旗下更多產品　獎金最高達23萬元
2022/04/08
【微軟漏洞】微軟漏洞懸賞計畫覆蓋旗下更多產品　獎金最高達23萬元
【網絡安全】智能合約減成本　5招降低潛在風險免被騙
2022/04/08
【網絡安全】智能合約減成本　5招降低潛在風險免被騙
【網絡攻擊】黑客利用Log4Shell漏洞　在虛擬伺服器植入後門程式
2022/04/13
【網絡攻擊】黑客利用Log4Shell漏洞　在虛擬伺服器植入後門程式
【瀏覽器大戰】DuckDuckGo推macOS測試版　設多項私隱功能直擊Safari、Chrome
2022/04/13
【瀏覽器大戰】DuckDuckGo推macOS測試版　設多項私隱功能直擊Safari、Chrome

你可能感興趣

【微軟漏洞】微軟漏洞懸賞計畫覆蓋旗下更多產品　獎金最高達23萬元
16:17 2022/04/08
【微軟漏洞】微軟漏洞懸賞計畫覆蓋旗下更多產品　獎金最高達23萬元
【網絡安全】智能合約減成本　5招降低潛在風險免被騙
17:33 2022/04/08
【網絡安全】智能合約減成本　5招降低潛在風險免被騙
【網絡攻擊】黑客利用Log4Shell漏洞　在虛擬伺服器植入後門程式
16:15 2022/04/13
【網絡攻擊】黑客利用Log4Shell漏洞　在虛擬伺服器植入後門程式
網絡保安 科技產品 物理學 黑客

上一篇文章

【AR技術】亞馬遜招聘XR、AR設備軟件工程師　擬開發AR智能家居產品

下一篇文章

【AI代言人】百度旗下AI虛擬人「希加加」　成麥當勞首個虛擬代言人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷福音】幾何學益智遊戲《樂高拼砌旅程》　明日登陸PS4、PS5
【機迷福音】幾何學益智遊戲《樂高拼砌旅程》　明日登陸PS4、PS5
【蘋果動向】蘋果取消Siri購買計劃　或會造成私隱外洩
【蘋果動向】蘋果取消Siri購買計劃　或會造成私隱外洩
【AI代言人】百度旗下AI虛擬人「希加加」　成麥當勞首個虛擬代言人
【AI代言人】百度旗下AI虛擬人「希加加」　成麥當勞首個虛擬代言人
【PS5供應短缺】不法分子利用社交媒體　約賣家面交後搶劫PS5
【PS5供應短缺】不法分子利用社交媒體　約賣家面交後搶劫PS5
【電動車】買Tesla不再附送流動充電器　改為單獨減價出售
【電動車】買Tesla不再附送流動充電器　改為單獨減價出售
【WhatsApp】WhatsApp測試新功能　可向特定聯絡人隱藏「最後上線時間」
【WhatsApp】WhatsApp測試新功能　可向特定聯絡人隱藏「最後上線時間」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款