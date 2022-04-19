【量子技術】清華大學研究人員　打破「量子直接通訊」世界紀錄

▲ 全球第一個QSDC系統實驗演示以及第一個QSDC系統的研發，同樣是來自清華大學。（法新社）

防止黑客入侵、竊聽通訊內容，是維護網絡安全的重要基礎。清華大學宣布，該校物理系龍桂魯教授團隊與電子系陸建華教授團隊合作，創造出102.2公里的「量子安全直接通訊」（Quantum secure direct com- munication, QSDC）世界紀錄，據悉這技術能防止黑客入侵通訊網絡。

QSDC是利用量子糾纏原理來保障網絡安全，以量子態作為訊息載體來編碼和傳輸信息，因此被認為是量子保密通訊的全新技術。

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根據量子物理學理論，糾纏粒子是相互聯繫的，因此當通過測量改變一個粒子的屬性，另一個粒子也會立即改變。從理論上說，即使粒子相隔數光年之遠，它們也會保持聯繫，因此這種系統能在相距很遠的地方發揮作用。

通訊距離較舊紀錄 長逾5倍

全球第一個QSDC系統實驗演示以及第一個QSDC系統的研發，同樣是來自清華大學。而這次，清華大學再將量子直接通訊的距離拉長到102.2公里，較2016年的18公里紀錄再長逾5倍。

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清華大學通過衛星進行安全的量子化的影像通話。龍桂魯教授表示，這是目前世界上最長的量子直接通訊距離，如果利用量子通道取代現時互聯網中經常遭黑客竊聽攻擊的部分，這些部分將有更多能力來感知和防止被竊聽，將使通訊更加安全。

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責任編輯：陳卓賢