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【ViuTV】魯庭暉出任電盈新公司行政總裁、傳專職MIRROR和COLLAR發展　廣告人鍾廣德接任

股市 11:36 2022/04/19

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【ViuTV】魯庭暉出任電盈新公司行政總裁、傳專職MIRROR和COLLAR發展　廣告人鍾廣德接任

男團MIRROR去年急冒起，令ViuTV轉賺，ViuTV最新傳出人事變動，母公司電訊盈科 （0008） 發言人回應傳媒查詢指，ViuTV原董事總經理魯庭暉將出任電訊盈科媒體集團旗下新公司MakerVille的行政總裁。有本地傳媒引述指，魯庭暉在新公司MakerVille將主力協助男團MIRROR和女團COLLAR發展。

據電訊盈科所指，MakerVille將專注於內容創作、藝人管理及活動管理。該公司會繼續為ViuTV提供充滿創意及優質的內容，同時亦會探索於香港以外的內容製作合作及機會。魯庭暉亦是ViuTV董事會的成員。

此外，廣告界資深從業員鍾廣德將於今日（19日）起出任ViuTV總經理。

電訊盈科現逆市升0.5%，報4.5元，今日盤中一度升至4.52元，創近一年高。

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港股 電訊盈科（00008） 電訊 媒體 魯庭暉 廣告 ViuTV

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