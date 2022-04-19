【職場熱話】返新工不能準時下班 無人指示工作 打工仔深感「中伏」

面試時通常只會知道公司的基本資料，實質的運作的確要在上班後才能真實了解。若然發現工作與自己想像有出入，你們會選擇辭職嗎？近日就有網民在「連登」討論區發文指在新工工作後才發現像是「中伏」，同事們不但會跟隨上司下班時間才離開，而且公司運作混亂，因而稱還是找新工更好。

樓主指到新工工作後才知道「中伏」。一是準時下班會被指責，只要上司不走便沒有同事會準時離開；二是無人教如何工作，全部事都要自己詢問才知道；三是整間公司都很混亂，無人會跟你說發生甚麼事，因而稱還是早點找新工更好。

【筍工推介】消防處請行政支援助理 月薪1.95萬元 究竟入職條件係咩？【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

有網民認為「不要浪費時間，馬上辭職」、「照樣下班，大不了就被解僱」、「加班無補水就不要做義工，公司不會當你勤力，只會當你是水魚」、「看錢做人」、「公司問題，不用理會其他人，自己份內事做好便問心無愧」。

【職場熱話】畢業生初投職場 做事未達上司要求 被不斷指罵 呻「我又唔係佢肚入面條蟲」【下一頁】

亦有網民指「我都試過，之前在新工無人教怎樣做，全部都無師自通，不過最後大老闆看到我的能力，半年後就升職，所以不要給藉口自己，無人教就主動問，無人答就自己摸索」；亦有網民稱「第一項是港資公司文化的常態，第二三項很多公司都是這樣」。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希