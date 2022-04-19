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【職場熱話】突收到面試通知 公司地址顯示在南非 打工仔深感伏味濃

理財智慧 17:13 2022/04/19

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相信各位一定有過面試的經歷，若然收到奇怪的電話打來約你去面試，你又會否應約？近日就有網民在「連登」討論區發文指突然收到面試通知，卻清楚記得自己沒有應徵過這類型的工作，加上公司地址居然顯示在外地，因而覺得該工作「伏味濃」。

樓主經歷：

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【職場熱話】離職後收前上司短訊 詢問善後工作 早已交接經理卻不認 打工仔慘被追查新工地址下一頁】 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？ 

有網民認為「十成又是傳銷」、「就算對方英文再差，正常職場上一般面試會用英文通知，用中文加上對方奇奇怪怪，怎麼看都不像真的Marketing，就算真也不會有好待遇」、「之前有人打來約面試，但我無應徵過Marketing相關的工。去到才說是保險，馬上說不適合就走」。

亦有網民指「連公司本身做甚麼都不知，地址又不知，薪金多少又不知，傻的都知不正常」、「無公司名、客名、薪金範圍，一律不去」、「何必為間不知做甚麼的公司去冒詐騙風險？只要香港注冊的公司是不會查不到」。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

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責任編輯：陸盈希

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