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【職場熱話】孤寒同事請食餅亁 被揭是過期食品 港男：邊有人條數計得咁盡

理財智慧 17:13 2022/04/19

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不知各位打工仔與同事關係良好與否，又會否請他們吃東西？近日就有網民在討論區發文指有位平日非常孤寒的同事突然請其他人吃東西，以為他是很久沒有見面，好心待同事，卻發現拿來的全部都是過期食品，因而不滿對方行徑，惹來網民熱烈討論。

樓主經歷：

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【職場熱話】不善言辭是職場大忌？ 未能融入同事圈 被嘲是透明人 港男：內向人返工係咪無人權下一頁】 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？ 

有網民認為「最佳食用日期是過了都能吃，可能沒那麼好吃也是真，不過給人吃就不太好」、「同事又是過份了點」、「過期就扔掉，又要拿回公司裝大方」。

亦有網民指「過期的不要吃，看醫生很貴」、「你都說他孤寒，就知為何他會拿東西請你們吃」、「珍惜食物的環保先鋒」、「這些人只限公事來往」；有網民又稱「真是孤寒就連請都不會，肯請食物又不是過期太久都是可以的」。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優 

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責任編輯：陸盈希

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