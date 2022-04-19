【烏克蘭戰爭】稱俄開始大規模攻烏東 澤連斯基強調不放棄領土

俄羅斯軍隊撤離烏克蘭首都基輔後，增加在烏東地區行動規模。烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯已展開大型軍事行動，奪取烏克蘭東部。澤連斯基強調，不會放棄任何烏克蘭領土。烏克蘭官員警告，俄軍正準備向馬里烏波爾工廠投擲5噸的炸彈。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在周一（18日）晚間講話中表示，俄羅斯軍隊已開始攻擊頓巴斯（Donbass）地區。他指，俄軍現時很大一部兵力集中在烏東地區， 烏軍為是次俄軍進攻做長時間防衛準備。澤連斯基強調，無論俄軍遣派多少兵力前往當地，烏克蘭亦會守衛領土及繼續戰鬥，不會放棄任何烏克蘭領土。

據報俄軍在周一晚上，已佔領東部城鎮Kreminna。盧甘斯克（Luhansk）地區州長Sergiy Gaiday發表聲明承認，已失去對Kreminna的控制權，雙方正在街道激戰。他透露，最少4人在駕駛私家車撤離時喪生。美國國防部高級官員周一晚上亦表示，俄軍最近數日在烏克蘭東南部地區兵力明顯增加。

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俄軍周末聲稱已經奪得馬里烏波爾（Mariupol） 完全控制權，並敦促仍留在當地Azovstal鋼鐵廠的烏克蘭士兵投降。烏克蘭官員警告，俄羅斯正準備利用戰機向鋼鐵廠投擲重達5噸的炸彈。當地官員透露，目前正有包括兒童在內數百名平民在地下避難，警告他們將會喪生。

俄軍周一時被指向烏克蘭各地發射大量遠程導彈，外界分析指，行動是其向烏東大型進攻前的演習。其中4枚擊中烏克蘭中西部城市利沃夫（Lviv） ，當中3枚擊中軍事設施，造成最少7人死亡，11人受傷。俄羅斯國防部發表聲明指，導彈已經摧毀烏克蘭彈藥庫及其他軍事目標。

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責任編輯：李俊儀