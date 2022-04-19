▲ 【TWTR】私募巨頭Apollo據報擬參與收購Twitter 有意向馬斯克等提供資金

全球首富兼電動車巨企Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克提議以430億美元收購Twitter （美：TWTR）後，Twitter 股價水漲船高，但有大股東拒絕提議，並稱要發起毒丸計劃抗衡收購。有外電指，私募股權投資公司Apollo（美：APO）正考慮參與Twitter 的競購，並可能會向馬斯克或私募股權投資公司Thoma Bravo LP等其他競購者提供股權或債務融資，以支持其收購Twitter 計劃。

有外電引述消息人士指，Apollo計劃通過其信貸投資平台參與，而非其私募股權業務，而持有Yahoo（美：Yahoo）的Apollo也在評估Yahoo與Twitter之間合作的可能性，但不保證Twitter會接受這樣的交易，或者任何其他交易。

Twitter 將於4月28日公布業績，估計屆時Twitter會更詳細說明對收購的立場。早前有報道指，Thoma Bravo 已通知 Twitter正在探索進行競購的可能性。

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