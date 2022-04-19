【汽車下鄉】汽車股逆市靠穩、比亞迪吉利微升　工信部指要完善新一輪新能源汽車下鄉活動

上一篇文章
【TWTR】私募巨頭Apollo據報擬參與收購Twitter 有意向馬斯克等提供資金
工信部表示，將推進製造業「十四五」規劃重大工程和項目的加快落地實施，完善新一輪新能源汽車下鄉活動，汽車股逆市靠穩，吉利 （00175） 升0.2%，報11.84元，比亞迪 （01211） 微升0.08%，報240元，長汽 （02333） 升0.4%，報11.56元。
新能源車表現卻較差，蔚來 （09866） 跌4.3%，小鵬 （9868） 跌2.6%，理想汽車 （02015） 跌1.8%。
另外，工信部亦表示，支持一批節能降碳重大技術改造項目，引導基礎電信企業適度超前部署5G基站建設，推動盡快形成實物工作量，充分發揮投資拉動對沖作用。啟動公共領域車輛全面電動化城市試點，聯合有關部門開展第四屆「雙品購物節」活動，培育一批信息消費示範城市和示範項目，加快5G技術與能源、教育、文旅等垂直行業融合應用，大力挖掘消費潛力。
相關文章：
【上海疫情】華為余承東：如不能及時復工復產 5月後疫情所涉供應鏈會全面停產、尤其是汽車產業
【上海疫情】為何上海封城對汽車、電子和晶片行業是惡夢？ 法國外貿銀行用數據解答、並提出另一危機
編輯：姚卓然