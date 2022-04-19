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【汽車下鄉】汽車股逆市靠穩、比亞迪吉利微升　工信部指要完善新一輪新能源汽車下鄉活動

股市 10:56 2022/04/19

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【汽車下鄉】汽車股逆市靠穩、比亞迪吉利微升　工信部指要完善新一輪新能源汽車下鄉活動

工信部表示，將推進製造業「十四五」規劃重大工程和項目的加快落地實施，完善新一輪新能源汽車下鄉活動，汽車股逆市靠穩，吉利 （00175） 升0.2%，報11.84元，比亞迪 （01211） 微升0.08%，報240元，長汽 （02333） 升0.4%，報11.56元。

新能源車表現卻較差，蔚來 （09866） 跌4.3%，小鵬 （9868） 跌2.6%，理想汽車 （02015） 跌1.8%。

另外，工信部亦表示，支持一批節能降碳重大技術改造項目，引導基礎電信企業適度超前部署5G基站建設，推動盡快形成實物工作量，充分發揮投資拉動對沖作用。啟動公共領域車輛全面電動化城市試點，聯合有關部門開展第四屆「雙品購物節」活動，培育一批信息消費示範城市和示範項目，加快5G技術與能源、教育、文旅等垂直行業融合應用，大力挖掘消費潛力。

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編輯：姚卓然

汽車 新能源 長城汽車（02333） 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 蔚來－SW（09866） 汽車股

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