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【日圓匯價】日圓兌港元跌至6.1算、近20年低　日本財相赴美前稱不理想

14:23 2022/04/19

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【日圓匯價】日圓兌港元跌至6.1算、近20年低　日本財相赴美前稱不理想

日本、美國利率政策分道揚鑣，日圓匯價持續走弱，日圓兌美元最新已連跌13個交易日。每美元兌日圓午報低報128.28，較一日前再跌1%；以港元計價，每百日圓兌港元跌至6.1178，為近20年低位。日本財相鈴木俊一本周將出發至美國華盛頓，參與20國集團（G20）財長會議，他最新稱日圓近期急跌並不理想。

鈴木俊一表示，會與美國和其他國家央行適當回應匯價走勢，日本當局會小心留意日圓走弱對經濟影響，重申貨幣市場穩定相當重要。

日本央行行長黑田東彥近期稱，日本經濟須更多刺激政策，與美國聯儲局加快加息的預期，截然不同，令日圓美元匯價大分歧。黑田周一則指，雖然日圓疲軟對整體經濟有利，但日圓的快速下跌可能會擾亂企業計畫，需要密切關注。

美國聖路易斯聯儲行長James Bullard表示，聯儲會不應該排除加息75個基點的選項，較市場預期加息50個基點更進取。

【ET開市直擊】內地GDP勝預期 放水降準有何啟示？（附time code）

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【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」

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