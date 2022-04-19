C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）

下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情（04月19日 時間21:00）
英超球會曼聯球星C朗拿度去年宣布女友Georgina懷有孖胎的喜訊，C朗日前於社交媒體證實女友誕下龍鳳胎，可惜僅得女兒順利出生，兒子不幸夭折。C朗形容，子女夭折是所有父母的最痛。曼聯其後證實，C朗以家庭原因缺席當地周二晚上對利物浦的英超聯賽。
（第二版更新C朗缺陣英超）
C朗掟爛自閉小球迷電話捱轟 獲家姐力撐偉大完美 【下一頁】
C朗（Cristiano Ronaldo）周一（18日）在Instagram發聲明指，他懷著最深切悲痛宣布，他與Georgina的幼子夭折（baby boy had passed away）。
他形容，這是所有父母能感受到的最大傷痛（the greatest pain that any parent can feel），而目前只有龍鳳胎女兒的降生能為兩人帶來力量，能懷著希望和喜悅來度過這一刻。
C朗在聲明中向兒子表示：
我們的寶貝兒子，你是我們的天使，我們會永遠愛你。
（Our baby boy, you are our angel. We will always love you.）
朗尼點名「僅一人不會」 回應C朗妒忌指控 【下一頁】
他向協助女友分娩的醫護致謝，感激他們提供關懷及支持。他又表示，與女友仍對兒子夭折感到非常難過，希望外界在這段艱難時期為他們保留一點私人空間。
C朗2016年與Georgina相戀，而他之前已有兒子小C朗（Cristiano Ronaldo Jr），其後經代母誕下一對龍鳳胎。Georgina於2017年與他誕下女兒Alana，並於去年10月宣布懷孕。
追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】
責任編輯：鄭錦玲