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C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）

環球社會熱點 21:19 2022/04/19

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英超球會曼聯球星C朗拿度去年宣布女友Georgina懷有孖胎的喜訊，C朗日前於社交媒體證實女友誕下龍鳳胎，可惜僅得女兒順利出生，兒子不幸夭折。C朗形容，子女夭折是所有父母的最痛。曼聯其後證實，C朗以家庭原因缺席當地周二晚上對利物浦的英超聯賽。

（第二版更新C朗缺陣英超）

C朗掟爛自閉小球迷電話捱轟 獲家姐力撐偉大完美 【下一頁】

C朗（Cristiano Ronaldo）周一（18日）在Instagram發聲明指，他懷著最深切悲痛宣布，他與Georgina的幼子夭折（baby boy had passed away）。

    點擊圖片放大
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他形容，這是所有父母能感受到的最大傷痛（the greatest pain that any parent can feel），而目前只有龍鳳胎女兒的降生能為兩人帶來力量，能懷著希望和喜悅來度過這一刻。

C朗在聲明中向兒子表示：

我們的寶貝兒子，你是我們的天使，我們會永遠愛你。

（Our baby boy, you are our angel. We will always love you.）

朗尼點名「僅一人不會」 回應C朗妒忌指控 【下一頁】

他向協助女友分娩的醫護致謝，感激他們提供關懷及支持。他又表示，與女友仍對兒子夭折感到非常難過，希望外界在這段艱難時期為他們保留一點私人空間。

C朗2016年與Georgina相戀，而他之前已有兒子小C朗（Cristiano Ronaldo Jr），其後經代母誕下一對龍鳳胎。Georgina於2017年與他誕下女兒Alana，並於去年10月宣布懷孕。

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責任編輯：鄭錦玲

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