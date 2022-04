C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）

英超球會曼聯球星C朗拿度去年宣布女友Georgina懷有孖胎的喜訊,C朗日前於社交媒體證實女友誕下龍鳳胎,可惜僅得女兒順利出生,兒子不幸夭折。C朗形容,子女夭折是所有父母的最痛。曼聯其後證實,C朗以家庭原因缺席當地周二晚上對利物浦的英超聯賽。

C朗(Cristiano Ronaldo)周一(18日)在Instagram發聲明指,他懷著最深切悲痛宣布,他與Georgina的幼子夭折(baby boy had passed away)。

他形容,這是所有父母能感受到的最大傷痛(the greatest pain that any parent can feel),而目前只有龍鳳胎女兒的降生能為兩人帶來力量,能懷著希望和喜悅來度過這一刻。

C朗在聲明中向兒子表示:

我們的寶貝兒子,你是我們的天使,我們會永遠愛你。 (Our baby boy, you are our angel. We will always love you.)

他向協助女友分娩的醫護致謝,感激他們提供關懷及支持。他又表示,與女友仍對兒子夭折感到非常難過,希望外界在這段艱難時期為他們保留一點私人空間。

C朗2016年與Georgina相戀,而他之前已有兒子小C朗(Cristiano Ronaldo Jr),其後經代母誕下一對龍鳳胎。Georgina於2017年與他誕下女兒Alana,並於去年10月宣布懷孕。

