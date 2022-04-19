C朗宣布女友誕下龍鳳胎男嬰夭折「所有父母最痛」

英超球會曼聯球星C朗拿度去年宣布女友Georgina懷有孖胎的喜訊，但C朗於社交媒體證實女友誕下龍鳳胎，其中兒子不幸夭折，而女兒則順利出生。C朗更形容子女夭折是所有父母的最痛。

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C朗（Cristiano Ronaldo）周一（18日）在Instagram發聲明指，他懷著最深切悲痛宣布他與Georgina一對龍鳳胎當中的男嬰夭折（baby boy had passed away）。

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他形容這是所有父母能感受到的最大傷痛（the greatest pain that any parent can feel），稱目前只有龍鳳胎女兒的降生能為兩人帶來力量，能懷著希望和喜悅來度過這一刻。

C朗在聲明中向兒子表示：

我們的寶貝兒子，你是我們的天使，我們會永遠愛你。 （Our baby boy, you are our angel. We will always love you.）

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他向協助女友分娩的醫護致謝，感激他們提供關懷及支持。他又表示與女友仍對兒子夭折感到非常難過，希望外界在這段艱難時期為他們保留一點私人空間。

C朗自2016年與Georgina相戀，C朗之前已有兒子小C朗（Cristiano Ronaldo Jr），其後經代母誕下一對龍鳳胎。而Georgina於2017年也誕下女兒Alana，並於去年10月宣布懷孕。

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責任編輯：鄭錦玲