▲ 【中國經濟】瑞銀汪濤：下調中國今年GDP預測至4.2% 第二季下行壓力或更大、人民幣或於年底貶至6.6水平

中國首季GDP增4.8%勝預期，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤對全年經濟增長預測從5%下調至4.2%，主要因新冠疫情拖累，3月增長勢頭放緩，並且對4月和二季度下行壓力可能更大。

汪濤表示，最近愈來愈多的地區在發現確診病例後立即收緊防疫措施。在4月前17天，國內客流量和貨物運輸量均大幅下降，尤其是長三角地區普遍出現交通物流延誤和停工停產。政府正在努力改善交通運輸堵塞和生產擾動狀況，但目前還沒有調整當前防疫政策的跡象。4月份社會消費品零售可能按年下降8至10%，服務業消費跌幅可能更大，而工業生產、出口和房地產活動所受影響可能明顯超過3月。

該行又預計4月工業生產可能大幅走弱，並且如果海外訂單因此而轉移到其他經濟體，則可能令二季度整體工業生產持續承壓。即便假設接下來幾天物流情況顯著改善、生產活動逐漸恢復，防疫政策可能額外拖累4月整體工業生產4至6個百分點，拖累出口走弱3至5個百分點，房地產銷售和建設也會受到影響。

她表示，考慮到經濟下行壓力加劇，將2022年GDP增長預測從此前的5%下調至4.2%。預計二季度GDP較一季度環比小幅下跌（按年增長3.3%），假設下半年防疫限制措施有所放鬆，經濟增長勢頭或將反彈。同時，該行又預計更多的政策支持會出台穩增長，主要包括加大基建投資、促進信貸增長和放鬆房地產政策，但卻認為政府並不會「不惜一切代價」實現5.5%的經濟增長目標，短期內也不會調整防疫政策。

與此同時，她亦下調了2022年CPI預測至2.4%，並預計人民幣對美元進一步走弱。她指出雖然央行不會坐視匯率大幅貶值、且在岸市場利率的下行空間有限，但資本外流可能有所加劇，人民幣面臨一定貶值壓力。她預計年底人民幣兌美元匯率將走弱至6.6。

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編輯：姚卓然