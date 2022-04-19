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【手機遊戲】騰訊《王者榮耀》3月全球吸金逾21億港元　蟬聯全球手遊冠軍

股市 10:33 2022/04/19

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【手機遊戲】騰訊《王者榮耀》3月全球吸金逾21億港元　蟬聯全球手遊冠軍

上月全球手遊課金總額有所下降，市場研究機構Sensor Tower發表報告指，2022年3月全球手遊玩家在蘋果（Apple，美：AAPL）App Store及Alphabet（美：GOOGL）Google Play 消費70億美元（約546億港元），按年下降6.3%，然而騰訊 （00700） 《王者榮耀》上月全球 App Store 和 Google Play 吸金2.72億美元（約21.22億港元），蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，相較去年同期增長5.8%。來自中國iOS市場的收入佔96.6%，海外市場收入佔比為3.4%。

騰訊現跌3.37%，報361.8元。

Sensor Tower稱，美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻了19億美元（約148.2億港元），佔全球總收入的27.4%。中國iOS市場排名第2，佔19.2%；日本市場排名第3，佔19%。

此外，騰訊食雞手遊《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）以將近2億美元（約15.6億港元）的收入位列榜單第2名。其中，56.4%的收入來自其中文iOS版本《和平精英》，美國市場的收入佔9.5%。榜單前五另外三款遊戲為內地遊戲開發商米哈遊《原神》、King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

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美股 港股 遊戲 Google Play App Store Alphabet 騰訊 騰訊控股（00700） 谷歌（美：GOOGL） 蘋果（Apple，美：AAPL）

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