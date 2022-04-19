【資源股】五礦資源跌3%　公布自明日起秘魯Las Bambas將無法維持銅生產

▲ 五礦資源公布自明日起秘魯Las Bambas將無法維持銅生產

五礦資源 （01208） 公布，出於安全考慮，自秘魯時間4月20日起，Las Bambas將無法維持銅的生產。五礦資源現跌3%，報3.86元。

公司指出，本月14日，Fuerabamba社區成員進入Las Bambas地產，以抗議其所謂未遵守其社會投資承諾，Huancuire社區的一些成員也加入抗議。一段時期以來秘魯時局持續動盪，包括出現影響全國採礦及資源行業的抗議活動，此次有關行動乃隨之發生。

秘魯能源和礦業部長、社區成員與Las Bambas於秘魯時間4月16日舉行會議，然而並未就結束僵局達成決議。由總理辦公室主導的後續會議計劃於未來數日舉行，有關進展將適時更新。

公司表示，仍致力與秘魯政府及社區成員緊密合作，以履行其承諾，並進行透明及具建設性的對話，以達成持久協議。

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編輯：姚卓然