樂善堂與香港大學專業進修學院護理師生同心竭力　無懼疫情 致力優化長者暫託中心護理服務 

▲ 九龍樂善堂自3月起受社署委託設立兩間長者暫託中心，照顧初步確診新型冠狀病毒病或輕症長者患者。

第五波疫情肆虐本港，令本港醫院出現床位不足情況，九龍樂善堂於上月接受社會福利署委託，分別於石硤尾公園體育館及灣仔港灣道體育館設立長者暫託中心，共提供310個床位，接收確診2019冠狀病毒病，症狀輕微的長者，為他們提供護理照顧服務，以減輕公營醫療負擔。樂善堂擁有多年在安老院舍及長者日間護理中心照顧長者的經驗，於短時間內組成照顧專隊，在疫情下盡一分力。除基本護理服務，樂善堂亦安排社工同事提供情緒支援服務，以及復康治療。兩間中心營運以來，已服務超過480名長者。

▲ 香港大學專業進修學院護理系導師及學生已於4月1日起為由樂善堂營運的兩間長者暫託中心提供護理服務。

為加強護理服務，由2022年4月1日開始，樂善堂獲香港大學專業進修學院護理學系全面支援，派出7名資深護士導師及24位現正修讀第三年註冊護士課程的準註冊護士學生（現為登記護士），為兩間長者暫託中心提供更全面及優質的前線護理服務。香港大學專業進修學院註冊護士高級文憑為香港歷史最悠久，14 年內已經孕育出300多個註冊護士畢業生，服務社會。



即使現場環境及醫療設備未及醫院，亦無礙雙方對優化長者護理服務的決心。大家都希望守護長者們的身心健康，並平安護送長者康復回「家」。中心各專業團隊連同學院導師及學護於「早更」協助跟進醫生巡房的治療方案；而每個更份時段的師生均會為長者提供全面的健康評估、個人化的護理計劃跟進長者的康復進展，令他們得到全面的悉心照顧，使中心的長者減少因長期卧床而承受壓瘡的痛苦了。此外，中心嚴謹制訂派藥程序、大家亦攜手訂立了不同的長者評估表，例如長者轉身時間表及評估表，及傷口評估報告，讓傷口癒合更為理想。同事們都深深體會個人衞生與長者的尊嚴互相緊扣，因此會按長者翌日的健康狀況而為長者提供抹身、洗髮等更貼心的護理服務，秉持「老有所依」的理念，讓長者可以享有如同於院舍或家中的照顧，讓其家人得以放心。

▲ 樂善堂與香港大學專業進修學院同心竭力，對抗疫情。

是次參與實習計劃的31位準註冊學護及導師，正進行每天兩更，每更8.5小時的護理實習，未來視乎病人需要或作調整。學護在長者暫託中心的服務原則上可算入實習時間，現正等候香港護士管理局審批結果。



樂善堂為保障每一個前線後勤的健康和安全，於暫託中心內嚴格執行防疫措施，廣結集專，確保中心運作順心；若有長者病情惡化，會透過已設定的急症直線送院，場館內不會進行任何高風險醫療程序。同時，香港大學專業進修學院護士導師及準註冊護士學生細心執行並優化前線照護工作，裏應外合，為社會當下的長者給予更多的關愛，守護家中的「寶貝」健康平安！

▲ 九龍樂善堂總幹事劉愛詩MH(左)表示學院的護士實習學生，解決了他們人手緊張的問題。

九龍樂善堂總幹事劉愛詩MH表示是次有香港大學專業進修學院的參與，對中心護理層面來說可是「及時雨」。中心由籌辦到啟用，準備的時間非常短，而且需要大量具有護理專業知識的人才。學院提供護士實習學生，解決了他們人手緊張的問題，加上院方在護理流程上提供了不少優化建議，提供了服務質素，很慶幸首次與港大進修學院合作便如此順利，期待日後還可以有更多不同形式的合作機會。

▲ 香港大學專業進修學院，生物科學及科技學院總監張少能博士(左)表示很高興能夠與九龍樂善堂攜手合作對抗疫情，充份利用彼此的優勢，為長者服務，齊心同行。

香港大學專業進修學院，生物科學及科技學院總監張少能博士表示學院自1957年成立以來，致力以優質教學服務社會，並不斷推出創先河的課程，以回應社會對不同界別人才的需求，並於2008年創辦護理高級文憑課程。學院的核心使命之一，是促進策略合作夥伴關係，並在不同領域上推動終生學習。學院很高興能夠與九龍樂善堂攜手合作對抗疫情，充份利用彼此的優勢，為社會服務，齊心同行，期望早日戰勝疫情。雙方未來亦會開展更多護理培訓活動，如促進學術交流及實習機會等，為醫護界別培育專才。



九龍樂善堂長者暫託中心主任彭家榮表示暫託中心的同事都十分欣賞學員做事專注，態度認真，服務質素自然得以提高。他亦十分感謝所有前線同事的團結及努力，他們都有顆真誠的心想服務社會，希望疫情可以盡快得到遏止。



香港大學專業進修學院，護理高級文憑課程主任梁曉怡感恩同學們願意擔當這份史無前例的前線護士工作，無懼挑戰，達至師生並行，將所學和工作經驗優化並攜手與樂善堂服務社會，充分表現出準註冊護士表現。暫託中心工作雖然具有一定風險，但他們嚴守並緊貼本地感染控制指引，並對學生進行多次考核，以確保每位學生小心防疫，降低感染風險。

▲ 學護戴同學(左)及歐陽同學(右)希望可以出一分力，幫助減輕前線醫護的負擔。

學護戴同學表示第五波新冠病毒疫情嚴重，看見大量長者染疫令他感到很心痛。他知道自己除了是一名準註冊護士學生外，亦是一位登記護士，所以當時亦毫無疑問地選擇到樂善堂長者暫託中心實習，希望可以幫助減輕前線醫護的負擔。他同時已安頓好家中的長者和小朋友，並提醒他們感染控制的重要性，為這個實習及家人做好準備。今次實習令他親身體驗怎樣讓自己由一位登記護士成為註冊護士，最重要是莫過於批判性思考及臨危不亂！

▲ 學護同學表示希望可以出一分力，幫助減輕前線醫護的負擔。

學護歐陽同學表示今次是一個難能可貴的實習機會，感激老師和中心同事的指引，讓她認識怎樣優化社區環境設施以提供院舍或醫院級別的服務給長者，不但具挑戰性，亦令她受益良多。對未來作註冊護士的她有更深層次的體會。



樂善堂亦表示感謝各界的支持。暫託中心工作凝聚香港醫護心，衝破界限，無懼逆境，一同守護香港，同心攜手創美好生活！

「九龍樂善堂」簡介



樂善堂成立於1880年，乃本港歷史最悠久的慈善團體之一，向以「救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼」為宗旨。隨著多年來的興革，現時樂善堂轄屬機構遍佈港九新界，致力為公眾提供全面及優質的醫療、教育、安老及社會福利等服務，並積極參與及舉辦多項社會公益及文娛康樂等活動，為建設美好香港而努力。



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「香港大學專業進修學院」簡介



香港大學於1957年成立亞太地區首個提供終身學習機會的校外課程部，並於1992年易名為香港大學專業進修學院，為社會提供有助個人、專業發展的進修機會。學院提供23種不同學科、程度的兼讀制課程及全日制海外學位及副學位課程，並在中國內地開辦商業課程。自創校以來，報讀人次已逾300萬。學院與世界各地包括英國、澳洲、美國、中國內地和本港多所學術機構合作。未來會進一步開拓與其他知名學府的合作機會，以發展更多元的優質課程。網址：https://hkuspace.hku.hk/ . 如欲了解更多註冊護士高級文憑課程，可到以下連結：https://hkuspace.hku.hk/cht/prog/HighDip-in-Nursing/



(特約)