【C.E.O.財策精英】宏利分組經理黃詠賢　畢業後旋即投身夢幻職場　憑衝勁蟬聯兩年MDRT榮譽

隨着時代變遷，新世代不再滿足於辦公室朝九晚五的工作模式，兼具彈性與挑戰的才是夢幻事業，因此自僱身份或自由身工作於近年更能得年輕人青睞。宏利分組經理黃詠賢（Alice）於2020年8月大學畢業後便透過「宏利C.E.O.計劃」旗下的Young C.E.O.招募計劃加盟宏利，成為自僱性質的理財策劃顧問，憑其努力，在同年年底便已獲得她首個環球業界公認的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），去年亦成功以半年時間極速完成第二次的MDRT資格，佳績媲美一眾前輩，並獲晉升為分組經理，成為了團隊中一顆耀眼的新星，以實力證明了如白紙般的年輕人潛藏無限可能。



年輕就是本錢 決心一嘗自由自主事業模式



選擇理財策劃為首份工作，是別人眼中的冒險，但Alice坦言當初沒有考慮太多，純粹想捉緊機會以年輕幹勁闖出一番事業。Alice畢業於香港浸會大學，主修社會學，副修商科，畢業前她已經有自己一套想法，希望往後的工作不要困在辦公室內，結果參加了一次宏利的理財策劃事業分享會後，令她下定決心一試。「我知道自己想要的不是一所固定的辦公室、按年資平穩遞增的薪金、朝九晚五的上下班生活；我希望我的工作能多與人互動，有自由發揮的空間，令我的生活亦更添姿采。認識了理財策劃行業後，我認為它的工作模式和前景，與我的想法相當契合，當然我也有問身邊人對我投身此行業的意見，雖然意見兩極，但我認為年輕就是本錢，值得一試。」



Alice現時的經理──宏利高級分組經理洪家達（Edwin）是引領Alice入行的關鍵人物之一，Edwin稱：「我未入行之前已經認識Alice，我們是大學同學，較她早一年畢業。我大學畢業後隨即於2019年8月加入宏利，工作一年後開始組建自己的團隊，便積極尋找合適的人選。我知道Alice跟我一樣，不喜歡傳統的辦公室工作，於是我便積極游說她入行，之後更是一拍即合。」

▲ 同樣不喜歡傳統辦公室工作的Edwin（右）和Alice均於大學畢業後選擇了理財策劃為首份工作，全力在廣闊的事業平台衝刺，盡展年輕的拼勁。

發揮職場新鮮人拼勁



理財策劃行業本質上是為自己工作，工作目標及進度都要自主、自理，但對於Alice這職場新鮮人來說並不難適應，她形容：「我覺得工作模式好像跟大學生活相差無幾，故很快便適應了工作的節奏。宏利及團隊有完善配套及培訓，助我們裝備專業知識，我自己只要規劃好目標及日程，好好安排甚麼時候進修、見客、準備計劃書等。不同客戶的個案就如不同的Project，而客戶的回饋就像為我的表現打分，推動我不斷進步。」



入行短短時日，Alice已連續兩年獲得MDRT榮譽，表現亮麗，她坦言過程辛苦，但是寶貴的一課：「追趕MDRT目標的時候，印象很深刻，因為我要在短時間內完成別人一年做的事，何況我還是新人。不過我的原則是，每當訂立了目標，便全力衝刺，所以雖然這段時間確有壓力，但我告訴自己只要集中，每天都盡力做好每一件事，令自己不後悔就好。我亦十分感謝一開始便支持我的客戶。作為新人，我的客源基礎和大部分初入行的理財顧問相類似，均是由相熟的朋友圈子入手，但我知道朋友的支持並非必然，我相信因為他們了解我的為人，認同我的可靠，才會成為我的客戶，甚至介紹家人、朋友給我認識。而捱過一關後回頭看來，其實當時的『辛苦』也不算甚麼，自己的能力又進步了一些。」



繼續挑戰自已 兼顧建立團隊及成員培訓



入行快將兩年的Alice，已找到個人業績的成功方程式，為了繼續挑戰自我，在事業上更上一層樓，她去年亦決定開展建立團隊之路，並已成功招攬數位年紀及背景相若的同事加入。「我本身喜歡與人相處，結交新朋友，也喜歡與團隊一起奮鬥的感覺，所以希望能以身作則，以自己的經驗啟發同樣渴望自主事業發展的年輕人，一起在財策行業體驗到不一樣的成功，相信我亦能在過程中與成員們一起成長。」Alice說。



Edwin稱讚Alice的學習速度很快，個人表現不用擔心，在建立團隊方面，他亦對Alice充滿信心：「由純粹衝個人業績，變成同時兼顧業績和帶領團隊，相信Alice需要一點時間去適應新的工作模式，但宏利及所屬團隊都有為新晉經理提供支援及培訓，加上Alice本身有強大行動力及目標感，我對她有絕對信心。因此，我對她主要採『無為而治』的方針，會放手給她自己去試，相信累積了邁向成功的經驗和心得後，她會是我們新一代的傑出領袖之一。」

▲ Edwin及Alice希望透過自身於理財策劃的經驗，助更多有心有力、志同道合的年輕人找到充滿機遇的事業發展平台，一起成就專業的事業、更好的自己。

（特約）