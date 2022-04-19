【互聯網監管】上海市監局約談美團及餓了麼等12家電商　加強疫情防控期間電子商務平台合規經營、制止騎手私下加價

▲ 【互聯網監管】上海市監局約談美團及餓了麼等12家電商 加強疫情防控期間電子商務平台的合規經營、制止騎手私下加價

上海市場監管局近日網上行政約談了美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 旗下外賣平台餓了麼等12家在上海涉及民生領域的電商企業，針對天價農產品、不規範盲盒等消費投訴問題，要求加強對平台內經營者的管理力度。

美團現跌3.5%，報149.7元，阿里巴巴亦挫3.2%，報92.35元。

上海市監局在官方微信號指，要求企業進一步落實主體責任，及時對違反法律法規的平台內經營者採取必要措施，繼續加強套餐及盲盒類商品的審核力度。同時強化騎手管理，規範跑腿及代買服務的收費管理，制止騎手私下加價等不當行為。

當局表示，與會企業就疫情期間的經營狀況、消費者投訴熱點、穩定價格措施等交流，並詳細說明具體解決方案及改善措施。

美團表示，成立專項治理組，增加系統巡查頻次，從技術層面對不同類品商品價格設置上限，一旦發現定價不合理、哄抬物價等問題，會攔截或立即將商品下架。

餓了麼表示，自3月27日起已3次向商家發布穩物價倡議及盲盒蔬菜新規提示，建立專門治理團隊每日對25種重點生鮮民生商品巡價管控。

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編輯：姚卓然