  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (二) 09:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數早段跌500點　招行跌逾11%　美團、阿里巴巴跌逾3%（不斷更新）

股市 09:58 2022/04/19

分享：

分享：

港股市況不斷更新

港股復活節長假後復市，大市假後低開逾400點，恒生指數低開412點，報21106點。科指跌2.4%，報4215點。美團 （03690）  跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾2%；招行 （03968） 免去行長田惠宇職務，股價今早低開10%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大
    +2

即市走勢︰

【09：57】人行上周五宣布全面降準，下調存款準備金率25個基點，釋出長期資金5300億人民幣，建行 （00939） 跌逾2%；工行 （01398） 跌1%；中行 （03988） 跌0.6%；農行 （01288） 跌0.3%。

【09：49】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾11%，低見183.1元。B站直播部門據報或將整體裁員。B站周一回應直播部門或將整體裁員稱，直播業務情況很好。

【09：45】體育用品股下挫，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 跌逾7%；特步 （01368） 跌逾5%。

【09：42】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 最新跌3%。招行 （03968） 跌逾11%。

【09：40】大市早段跌逾500點，報20997點，跌520點。

【09：38】煤炭股下挫，神華 （01088） 、中煤 （01898） 跌逾4%；兗煤能源 （01171） 挫一成。

【09：37】【盈喜盈警】高鑫零售挫4%　料上一財年由盈轉虧、全年淨虧損介乎7.5億至9.5億人幣

【09：34】比亞迪 （01211） 逆市向好升逾1%，高見243.6元。 比亞迪公布首季純利按年上升174%至300%，達6.5億至9.5億元人民幣，每股盈利介乎0.22至0.33元人民幣。

【比亞迪1211】比亞迪逆市靠穩升約1%　料首季純利最多升3倍至近10億人幣、新能源車銷量新高對沖原材料上升壓力

【09：31】翠華 （01314） 股價逆市升一成，高見0.214元。翠華向華潤採購倉儲出售集團總部葵涌梨木道88號達利中心16樓1601至1608室及17樓1701至1704室，代價2.64億元，預期出售可獲得代價淨額約2.03億元（未計相關交易成本及開支）

【翠華賣總部】翠華向華潤採購倉儲出售集團總部、代價2.64億元　出售所得主要用作營運資金

【09：30】比亞迪電子  （00285） 預計今年首季股東應佔溢利按年跌75%至85%，而去年手機的股東應佔溢利為8.08億元人民幣。比亞迪電子開市跌2.5%，報14.68元。

【內地疫情】比亞迪電子開市跌逾2%　料今年首季溢利大減八成、受客戶需求弱、內地防疫影響

【09：21】恒生指數低開412點，報21106點。科指跌2.4%，報4215點。美團 （03690）  跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾2%；招行 （03968） 跌10%。

【互聯網監管】上海市監局約談美團及餓了麼等12家電商　加強疫情防控期間電子商務平台的合規經營、制止騎手私下加價

【內銀股】招行A股急挫近9%　招行免去行長田惠宇職務、另有任用（第二版）

【09：13】期指開報21108點，跌413點。

【08：58】恒指期升約44點，報21211點；道指期貨升約49點，報34461點。

【08：52】【重卡股】濰柴動力擬15.8億元人民幣收購濰柴雷沃約22.69%股份

【08：14】上海電氣去年度因恒大逾期還款　計提減值準備20億元人民幣

【08：14】【體育用品股】361度主品牌產品首季零售額錄得高雙位數增長　電商平台整體流水增約50%

【08：03】【餐飲股】百勝中國任命新首席顧客官及總經理　將於5月1日生效

【07：50】【生科股】百濟神州其抗PD-1抗體藥物百澤安獲中國藥監局批准　用於治療食管鱗狀細胞癌患者

【07：50】【新股IPO】東原仁知服務2352今日起招股　一手入場費3111元

【07：45】港股ADR收報21213點，跌309點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報53.16元，較港收市價低0.09元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報363.76元，較港收市價低10.64元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.85元，較港收市價低2.65元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美國昨長假期後復市，加息預期續困擾美股，美股反覆爭持。10年期債息曾升至2.884厘，為2018年底以來高位；俄烏戰況愈益激烈，利淡投資氣氛，道指升逾100點後回落，收跌39點，報34411點；標指跌不足1點，報4391點；納指跌18點或0.14%，報13332點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

下一篇文章

【盈喜盈警】高鑫零售挫4%　料上一財年由盈轉虧、全年淨虧損介乎7.5億至9.5億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市+ADR】 10年債息撲2.9厘 道指跌39點 金價高見2000
【美股收市+ADR】 10年債息撲2.9厘 道指跌39點 金價高見2000
【滴滴退市】滴滴DIDI盤前大跌逾18%　將於5月23日晚開臨時股東會表決美國退市
【滴滴退市】滴滴DIDI盤前大跌逾18%　將於5月23日晚開臨時股東會表決美國退市
【內銀股】招行低開一成　招行免去行長田惠宇職務、另有任用（第二版）
【內銀股】招行低開一成　招行免去行長田惠宇職務、另有任用（第二版）
【資金流向】港滙急跌至7.844　創兩年半低　距弱方僅差60點
【資金流向】港滙急跌至7.844　創兩年半低　距弱方僅差60點
【人行降準】降準後A50指數跌逾1%　瑞銀：A股短期續處低位、看淡中資股首季業績
【人行降準】降準後A50指數跌逾1%　瑞銀：A股短期續處低位、看淡中資股首季業績
【滴滴退市】分析滴滴退市兩大關注　主要股東已持股近5成票
【滴滴退市】分析滴滴退市兩大關注　主要股東已持股近5成票
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款