【港股市況】恒生指數假後低開412點　美團跌逾5%、招行挫一成（不斷更新）

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【盈喜盈警】高鑫零售挫4% 料上一財年由盈轉虧、全年淨虧損介乎7.5億至9.5億人幣
港股復活節長假後復市，大市假後低開逾400點，恒生指數低開412點，報21106點。科指跌2.4%，報4215點。美團 （03690） 跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾2%；招行 （03968） 免去行長田惠宇職務，股價今早低開10%。
【09：34】比亞迪 （01211） 逆市向好升逾1%，高見243.6元。 比亞迪公布首季純利按年上升174%至300%，達6.5億至9.5億元人民幣，每股盈利介乎0.22至0.33元人民幣。
【比亞迪1211】比亞迪逆市靠穩升約1% 料首季純利最多升3倍至近10億人幣、新能源車銷量新高對沖原材料上升壓力
【09：31】翠華 （01314） 股價逆市升一成，高見0.214元。翠華向華潤採購倉儲出售集團總部葵涌梨木道88號達利中心16樓1601至1608室及17樓1701至1704室，代價2.64億元，預期出售可獲得代價淨額約2.03億元（未計相關交易成本及開支）
【翠華賣總部】翠華向華潤採購倉儲出售集團總部、代價2.64億元 出售所得主要用作營運資金
【09：30】比亞迪電子 （00285） 預計今年首季股東應佔溢利按年跌75%至85%，而去年手機的股東應佔溢利為8.08億元人民幣。比亞迪電子開市跌2.5%，報14.68元。
【內地疫情】比亞迪電子開市跌逾2% 料今年首季溢利大減八成、受客戶需求弱、內地防疫影響
【09：21】恒生指數低開412點，報21106點。科指跌2.4%，報4215點。美團 （03690） 跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾2%；招行 （03968） 跌10%。
【互聯網監管】上海市監局約談美團及餓了麼等12家電商 加強疫情防控期間電子商務平台的合規經營、制止騎手私下加價
【內銀股】招行A股急挫近9% 招行免去行長田惠宇職務、另有任用（第二版）
【09：13】期指開報21108點，跌413點。
【08：58】恒指期升約44點，報21211點；道指期貨升約49點，報34461點。
【08：52】【重卡股】濰柴動力擬15.8億元人民幣收購濰柴雷沃約22.69%股份
【08：14】上海電氣去年度因恒大逾期還款 計提減值準備20億元人民幣
【08：14】【體育用品股】361度主品牌產品首季零售額錄得高雙位數增長 電商平台整體流水增約50%
【08：03】【餐飲股】百勝中國任命新首席顧客官及總經理 將於5月1日生效
【07：50】【生科股】百濟神州其抗PD-1抗體藥物百澤安獲中國藥監局批准 用於治療食管鱗狀細胞癌患者
【07：50】【新股IPO】東原仁知服務2352今日起招股 一手入場費3111元
【07：45】港股ADR收報21213點，跌309點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報53.16元，較港收市價低0.09元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報363.76元，較港收市價低10.64元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.85元，較港收市價低2.65元或2.8%。
【07：30】美國昨長假期後復市，加息預期續困擾美股，美股反覆爭持。10年期債息曾升至2.884厘，為2018年底以來高位；俄烏戰況愈益激烈，利淡投資氣氛，道指升逾100點後回落，收跌39點，報34411點；標指跌不足1點，報4391點；納指跌18點或0.14%，報13332點。
責任編輯︰梁浩碩