【恒指ADR+夜期】夜期跌9點　阿里美團ADR倒升0.2%（不斷更新）

油價急瀉5%，刺激美股急升，道指升499點，納指升2.2%，不過，美國債息同時抽升，升至2.944厘，中概股反彈，納指金龍中國指數升1%，夜期收復失地，僅跌9點，收報20984點，科技股ADR輕微倒升。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 53.90 +0.8% 美團ADR 146.30 +0.2% 騰訊ADR 365.23 +0.3% 阿里巴巴美股 91.66 +0.2%

北水今日重啟，全日吸29.9億元，騰訊 （00700） 吸10.7億元，美團 （03690） 吸8.7億元，中海油 （00883） 吸5.5億元，中移動 （00941） 及李寧 （02331） 各吸逾2億元，股價大跌逾11%的招行 （03968） 亦吸1.1億元。淨流出方面，港交所 （00388） 走資4億元。恒指夜期跌76點。

北水流向：

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即市數據：

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港股復活節長假後復市，大市假後低開412點，早段曾跌逾600點，一度跌穿21000點水平，低見20896點，其後跌幅略為收窄，恒生指數全日收報21027點，跌490點，成交1155.9億元。恒生科技指數跌3.8%，報4156點。招行 （03968） 免去行長田惠宇職務，股價挫逾11%。美團 （03690） 跌近6%；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收復失地，僅跌9點，收報20984點，科技股ADR輕微倒升

【22：25】夜期仍跌80點，美團（03690）ADR折算報142.6港元，較港低2.3%

【18：12】恒指夜期跌76點，報20917點，低水114點。

【16：10】恒生指數收報21027點，跌490點，成交1155.9億元。恒生科技指數跌3.8%，報4156點。招行 （03968） 挫逾11%。美團 （03690） 跌近6%；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

【16：00】恒生指數U盤前跌500點，報21017點。

【15：48】保利協鑫 （03800） 尾市升逾3%，高見2.75元。

【15：36】嗶哩嗶哩 （09626） 尾市跌近12%，低見181.7元。

【15：32】【新股IPO】醫藥電商「妙手醫生」母企再申香港上市 圓心科技股東包括騰訊紅杉資本

【15：26】港股尾市跌近500點，報21029點，跌488點。科指跌3.7%，報4158點。

【15：21】新銳醫藥 （06108） 飈升2倍，破頂高見1.1元，成交2.6億元，為升幅最大股份。

【15：06】【內房危機】龍光「20龍控02｣ 展期方案獲通過 先付本金10%、剩餘展期15個月、股價仍跌6%

【15：05】【業績｜內房股】合景泰富插9% 去年純利跌63.7%至24.2億元、上市以來首次不派末期息

【15：02】高鑫零售 （06808） 挫近一成，破底低見2.33元。

【15：01】內地股市跌，上證全日跌近0.1%；深證跌0.5%；創業板指跌1.4%。

【14：59】新銳醫藥 （06108） 愈升愈有，最新升近1.7倍，破頂高見0.98元。

【14：50】華潤醫藥 （03320） 逆市升逾2%，高見4.31元。

【14：41】太平洋航運 （02343） 升逾2%，破頂高見4.9元；中遠海控 （01919） 升0.3%，高見13.08元；海豐 （01308） 升0.2%，高見28.1元。

【14：33】科指跌逾3%，XI二南方恒科 （07552） 升逾7%，高見12.33元。

【14：26】新銳醫藥 （06108） 升幅最新擴大至近1.2倍，破頂高見0.79元，成交1.6億元。

【14：21】恒指最新於二萬一關口爭持，報21004點，跌513點。

【14：15】希望教育 （01765） 跌逾15%，破底低見0.57元。

【14：11】新銳醫藥 （06108） 升逾86%，破頂高見0.71元。

【14：10】中基長壽科學 （00767） 逆市飈升近1倍，高見0.113元。

【14：07】大市跌幅擴大至近550點，再次跌穿21000點，報20973點，跌544點。美團 （03690） 最新跌逾6%，低見144.7元；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，低見91.2元；招行 （03968） 跌逾11%。

【14：05】【快手1024】晨興資本上周向合夥人派近80億元快手持股 快手現跌3.5%

【13：39】易居 （02048） 挫9%，破底低見0.8元。易居指由於未能償還2022年4月18日到期、票面息率為7.625厘的優先票據，導致可換股票據信託契約的交叉違約，從而觸發2023年票據契約項下的交叉違約。

【內房危機】易居未能償還到期優先票據 觸發交叉違約

【13：19】美團 （03690） 午後跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【13：15】大市跌幅再次擴大至逾400點，報1081點，跌436點。科指跌3.2%，報4183點。

【13：12】【嗶哩嗶哩9626】B站否認直播部門裁員 半日再跌一成

【13：08】綠領 （00061） 午後復牌，股價升逾27%，破頂高見0.19元。

【13：04】醫渡科技 （02158） 午後跌幅擴大至一成，見8.46元日內低位。

【13：00】恒指午後初段跌約373點，報21144點；科指跌2.7%，報4202點。

【12：20】【業績｜醫藥股】石四藥首季溢利增加56%、營業額增加四成 股價半日逆市微升

【12：19】【恒指季檢】中金預測8隻潛在藍籌 料恒指擴容速度或加快（附名單）

【12：00】恒生指數半日跌406點，報21111點，成交685億元。恒生科技指數跌2.8%，報4197點。招行 （03968） 跌逾11%。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） ATM跌逾2%至4%；三桶油逆市升，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 升近2%。

【11：47】港股中午收市前跌約390點，報21127點；科指跌2.7%，報4201點。

【11：42】【大行報告】招行行長田惠宇突免職調用 摩通：高層突變不常見、惟目標價不改

【11：40】【阿里巴巴9988】螞蟻集團入股新加坡支付平台2C2P 冀加快當地商家數字化轉型

【11：38】美團 （03690） 最新跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾2%；京東 （09618） 跌0.2%。

【11：38】【ViuTV】魯庭暉出任電訊盈科新公司行政總裁 廣告人鍾廣德接任ViuTV總經理

【11：34】滙豐 （00005） 轉升，股價最新升0.2%，高見53.5元。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證半日升0.1%；深證跌0.2%；創業板指跌1%。

【11：23】大市跌幅收窄至400點，至21100點水平。

【11：23】【異動｜玻璃股】福耀玻璃逆市抽升8% 首季核心利潤升24%

【11：20】比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 逆市升逾1%；長汽 （02333） 升0.7%；廣汽 （02238） 則跌0.7%。

【11：15】阿里影業 （01060） 預計截至2022年3月31止的財政年度，實現扭虧為盈，歸屬股東淨利潤不少於4000萬元人民幣，相對上一財政年度為淨虧損9600萬元人民幣，阿里影業靠穩升1%。

【11：11】海昌海洋 （02255） 公布，與上海新創華簽署許可使用協議，有關使用「奧特曼」系列作品開展一系列商業合作，海昌海洋股價升近7%，破頂高見4.82元。

【11：05】和鉑醫藥 （02142） 升9%，高見4.02元。

【11：01】恒指跌幅略收窄至約500點，報21007點，跌510點。

【10：59】保利協鑫 （03800） 逆市升2%，高見2.75元。

【10：57】【汽車下鄉】汽車股逆市靠穩、比亞迪吉利微升 工信部指要完善新一輪新能源汽車下鄉活動

【10：49】京東 （09618） 逆市靠穩升近0.1%，今早高見229.4元。

【10：44】高鑫零售 （06808） 最新跌逾6%，破底低見2.4元。

【10：41】德昌電機 （00179） 跌逾2%，低見10.2元。德昌電機發盈警，預期截至3月底止年度股東應佔溢利跌30%，與年度銷售額增長約9%形成反差。

【盈警盈喜】德昌電機發盈警料去年純利跌三成 內地疫情復燃擾亂全球供應鏈及公司營運

【10：37】大市最新維持約600點跌幅，恒指報20909點，跌608點；科指跌3.8%，報4154點。

【10：34】【手機遊戲】騰訊《王者榮耀》3月全球吸金逾21億港元 蟬聯全球手遊冠軍

【10：33】內房股下挫，中海外 （00688） 跌逾4%；潤地 （01109） 挫半成。另外，碧桂園 （02007） 跌逾4%；雅居樂 （03383） 跌逾5%。

【10：29】美團 （03690） 跌幅擴大至近6%，低見146元。另外，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【10：28】藥明生物 （02269） 跌近6%，低見59.7元。

【10：21】紫金 （02899） 跌逾3%，低見13.14元。紫金控股子公司烏拉特後旗紫金礦業（烏後紫金）近日經媒體報道存在無證越界開採等情形，已被烏拉特後旗公安局立案調查，因烏後紫金被舉報涉嫌非法採礦，違法違規性質尚需確認。

【10：17】部分電力股逆市上升，其中潤電 （00836） 逆市升2%；中國電力 （02380） 升1%。

【10：07】美團 （03690） 最新跌近半成；阿里巴巴 （09988） 跌4%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌3%。

【10：04】五礦資源 （01208） 跌逾3%，低見3.81元。五礦資源公布自秘魯時間4月20日起，Las Bambas將無法維持銅的生產。

【資源股】五礦資源跌3% 公布自明日起秘魯Las Bambas將無法維持銅生產

【10：02】恒指跌幅擴至約600點，報20915點，跌602點。

【10：00】三桶油逆市上升，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升逾1%；中石化 （00386） 升1%。

【09：57】人行上周五宣布全面降準，下調存款準備金率25個基點，釋出長期資金5300億人民幣，建行 （00939） 跌逾2%；工行 （01398） 跌1%；中行 （03988） 跌0.6%；農行 （01288） 跌0.3%。

【人行降準】內地減存款準備金率0.25個百分點 釋放5300億

【09：49】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾11%，低見183.1元。 B站直播部門據報或將整體裁員。B站周一回應直播部門或將整體裁員稱，直播業務情況很好。

【09：45】體育用品股下挫，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 跌逾7%；特步 （01368） 跌逾5%。

【09：42】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 最新跌3%。招行 （03968） 跌逾11%。

【09：40】大市早段跌逾500點，報20997點，跌520點。

【09：38】煤炭股下挫，神華 （01088） 、中煤 （01898） 跌逾4%；兗煤能源 （01171） 挫一成。

【09：37】【盈喜盈警】高鑫零售挫4% 料上一財年由盈轉虧、全年淨虧損介乎7.5億至9.5億人幣

【09：34】比亞迪 （01211） 逆市向好升逾1%，高見243.6元。 比亞迪公布首季純利按年上升174%至300%，達6.5億至9.5億元人民幣，每股盈利介乎0.22至0.33元人民幣。

【比亞迪1211】比亞迪逆市靠穩升約1% 料首季純利最多升3倍至近10億人幣、新能源車銷量新高對沖原材料上升壓力

【09：31】翠華 （01314） 股價逆市升一成，高見0.214元。翠華向華潤採購倉儲出售集團總部葵涌梨木道88號達利中心16樓1601至1608室及17樓1701至1704室，代價2.64億元，預期出售可獲得代價淨額約2.03億元（未計相關交易成本及開支）

【翠華賣總部】翠華向華潤採購倉儲出售集團總部、代價2.64億元 出售所得主要用作營運資金

【09：30】比亞迪電子 （00285） 預計今年首季股東應佔溢利按年跌75%至85%，而去年手機的股東應佔溢利為8.08億元人民幣。比亞迪電子開市跌2.5%，報14.68元。

【內地疫情】比亞迪電子開市跌逾2% 料今年首季溢利大減八成、受客戶需求弱、內地防疫影響

【09：21】恒生指數低開412點，報21106點。科指跌2.4%，報4215點。美團 （03690） 跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾2%；招行 （03968） 跌10%。

【互聯網監管】上海市監局約談美團及餓了麼等12家電商 加強疫情防控期間電子商務平台的合規經營、制止騎手私下加價

【內銀股】招行A股急挫近9% 招行免去行長田惠宇職務、另有任用（第二版）

【09：13】期指開報21108點，跌413點。

【08：58】恒指期升約44點，報21211點；道指期貨升約49點，報34461點。

【08：52】【重卡股】濰柴動力擬15.8億元人民幣收購濰柴雷沃約22.69%股份

【08：14】上海電氣去年度因恒大逾期還款 計提減值準備20億元人民幣

【08：14】【體育用品股】361度主品牌產品首季零售額錄得高雙位數增長 電商平台整體流水增約50%

【08：03】【餐飲股】百勝中國任命新首席顧客官及總經理 將於5月1日生效

【07：50】【生科股】百濟神州其抗PD-1抗體藥物百澤安獲中國藥監局批准 用於治療食管鱗狀細胞癌患者

【07：50】【新股IPO】東原仁知服務2352今日起招股 一手入場費3111元

【07：45】港股ADR收報21213點，跌309點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報53.16元，較港收市價低0.09元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報363.76元，較港收市價低10.64元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.85元，較港收市價低2.65元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國昨長假期後復市，加息預期續困擾美股，美股反覆爭持。10年期債息曾升至2.884厘，為2018年底以來高位；俄烏戰況愈益激烈，利淡投資氣氛，道指升逾100點後回落，收跌39點，報34411點；標指跌不足1點，報4391點；納指跌18點或0.14%，報13332點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩