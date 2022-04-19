▲ 【上海半封城】Tesla上海工廠據報已復產 採取閉環式管理

Tesla（特斯拉，美：TSLA）於上海的工廠據報已恢復生產，並採取閉環式管理，對員工制定嚴格防疫措施。報道引述Tesla發給員工的備忘錄顯示，Tesla將向每位員工提供一個睡袋和床墊。鑒於沒有專門建造的宿舍，員工將被要求在指定區域睡覺，還將有其他空間用於淋浴、娛樂及用膳。

備忘錄顯示，入廠後前三天全員連續三天進行核酸檢測，每天檢查兩次體溫，每天洗手四次。報道引述知情人士表示，公司將為員工提供三餐以及每天約400元人民幣的津貼，至於實際金額則將取決於職位和級別。

另有內地媒體報道，昨日通過無人機看到工廠內部已經有拖著行李的員工報到。

上周五，中國工業和資訊化部承諾，要消除物流障礙，確保關鍵原材料的供應，幫助上海的重點企業復工復產。工信部在其網站上發表的一份聲明中表示，將優先保障集成電路、汽車製造和生物醫藥等重點行業666家企業復工復產。

上海上月底突然實行「半封城」，Tesla（特斯拉，美：TSLA）因而暫停位於浦東的上海超級工廠生產活動。

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責任編輯︰梁浩碩