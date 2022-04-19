▲ 上海電氣去年度因恒大逾期還款 計提減值準備20億元人民幣

上海電氣 （02727） 公布，因恒大 （03333） 經營出現困難，公司部份子公司對恒大集團相關的應收款項陸續出現逾期現象，公司認為減值跡象明顯，需計提單項減值準備。上海電氣表示，截至2021年12月31日，公司下屬子公司對恒大及其成員企業的應收票據為21.7億元人民幣、應收賬款為17.8億元人民幣、合同資產為2.75億元人民幣，共計42.29億元人民幣。

上海電氣指，2021年度公司下屬子公司對恒大的應收款項計提減值準備合計20.23億元人民幣，上述計提事項對公司2021年歸屬於上市公司股東的淨利潤影響為損失人民幣7.61億元人民幣。

目前，公司下屬子公司正在積極追索相關應收款項，雙方正結合恒大集團復工復產情況就償付既往應收款項進行積極溝通，公司也正在配合恒大集團的復工復產。目前，公司對恒大集團應收款項為既往發生的，沒有新增情況。

另外，集團亦因應需在2021年度對迪拜項目計提預計合同虧損10.4億元人民幣。

上海電氣指，因2021年度未有淨利潤，因此不派息。留存未分配的利潤計劃用於滿足日常經營的流動資金需求，應對可能產生的經營風險，將為中長期發展戰略的順利實施以及持續、健康發展提供可靠的保障。

責任編輯︰梁浩碩