▲ 【餐飲股】百勝中國任命新首席顧客官及總經理 將於5月1日生效

百勝中國 （09987） 宣佈公司現任肯德基總經理黃進栓將會被任命為首席顧客官，而公司現任首席開發官汪濤將會被任命為肯德基總經理。上述任命均將於5月1日生效。

年為59歲的黃進栓自2017年2月起擔任肯德基總經理。他於2016年10月至2017年2月擔任首席信息和營銷支持官， 以及於2014年9月至2016年10月在百勝餐飲中國任上述職位。黃進栓於2006年加入百勝餐飲中國，領導信息技術部門。他於2008年9月至2013年1月擔任信息技術部門副總裁，並於2013年1月至2014年9月擔任首席信息官。

而年為48歲的汪濤自2020年7月起擔任首席開發官。汪濤於1998年加入肯德基擔任營運管理培訓生。他在2007年 被提拔為肯德基市場總經理，並於2015年被提拔為肯德基區域營運副總裁。

相關文章：

【中國疫情】全國單日感染破5000 百勝中國3月上旬同店銷售跌兩成、近兩日股價跌兩成

【業績】百勝中國預計今年至少淨增1000家新店 CEO：對調價審慎、必勝客非堂食服務提升空間較大

【餐飲併購】百勝中國Jollibee等競購內地食品連鎖店沃歌斯

編輯：姚卓然