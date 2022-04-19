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【餐飲股】百勝中國任命新首席顧客官及總經理　將於5月1日生效

股市 08:03 2022/04/19

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【餐飲股】百勝中國任命新首席顧客官及總經理　將於5月1日生效

百勝中國 （09987） 宣佈公司現任肯德基總經理黃進栓將會被任命為首席顧客官，而公司現任首席開發官汪濤將會被任命為肯德基總經理。上述任命均將於5月1日生效。

年為59歲的黃進栓自2017年2月起擔任肯德基總經理。他於2016年10月至2017年2月擔任首席信息和營銷支持官， 以及於2014年9月至2016年10月在百勝餐飲中國任上述職位。黃進栓於2006年加入百勝餐飲中國，領導信息技術部門。他於2008年9月至2013年1月擔任信息技術部門副總裁，並於2013年1月至2014年9月擔任首席信息官。

而年為48歲的汪濤自2020年7月起擔任首席開發官。汪濤於1998年加入肯德基擔任營運管理培訓生。他在2007年 被提拔為肯德基市場總經理，並於2015年被提拔為肯德基區域營運副總裁。

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編輯：姚卓然

港股 百勝中國－S（09987） 中國 餐飲股 餐飲 KFC

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