▲ 【新股IPO】東原仁知服務2352今日起招股 一手入場費3111元

東原仁知服務 （02352） 今日（19日）起至22日招股。內地物業管理服務提供商東原仁知服務計劃發行1666.7萬，一成於香港作公開發售，集資最多2.6億元。東原仁知服務招股價範圍介乎11.9元至15.4元，每手200股，一手入場費約3111元。東原仁知服務預計將於4月29日掛牌。

截至2021年12月31日，東原仁知服務有325個在管物業項目，總在管建築面積約為28.2百萬平方米。去年收益11.9億元人民幣，按年增長55.6%，公司擁有人應佔利潤1.3億元人民幣，按年升51.9%。

所得款項淨額約65%將用於透過戰略投資、合作及收購擴大其物業組合及業務規模；16.5%用於提高服務質素並沿著物業管理的價值鏈擴展其服務範圍；8.5%用於升級及開發智能系統；10%用作一般營運資金。

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責任編輯：梁浩碩