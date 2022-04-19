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【疫市營商】首創麻辣花膠海參 美食品牌創辦人林安妮 大膽推創新海味抓住年輕顧客心

理財智慧 08:00 2022/04/19

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提起傳統蔘茸海味，不少人就會聯想上環的舊式海味店，認為是老一輩、價位高的事物，跟年輕人似是拉不上關係。安妮美食（Annie Gourmet）創辦人林安妮，為傳統蔘茸海味加入創新元素，產品更為年輕客人所接受；疫情下也及時變陣推出迎合市場需求、方便在家隨時享用的美食，令品牌於逆市中成功「入屋」。

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安妮美食的總部，位於九龍灣工廈的單位的「樓上鋪」，有別於傳統蔘茸海味店鋪充滿着鹹鹹、陳舊的味道，店內裝修新潮及光猛。林安妮表示，傳統參茸海味調製過程十分繁複，年輕人不容易接受，「提起『蔘茸海味』4個字，年輕人就會覺得這是老一輩才會吃的食物，爸爸媽媽那一輩才會吃。傳統的蔘茸海味店，只是將一些蔘茸海味放在膠盒中銷售，賣相不吸引；年輕人又會覺得其價錢昂貴，自己也不懂處理，他們經過海味店的話，一定不會走入店內。」

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提起公司的產品，林安妮信心十足，她說：「我們的產品主打靚包裝，將傳統海味的形象及外觀改裝，如將其包裝成一盒名貴的朱古力般，就能夠吸引客人；我要做的事情，就是跟傳統不同。」很難想像，原來林安妮也是「半途出家」，於4年前才創立食品品牌，甫創業就遇上2009年的社會運動，及緊接而來，於2020年初爆發、持續逾2年也仍未完結的新冠肺炎疫情，究竟她如何利用自己的創新及堅持去穩住生意？

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創立食品行業前，林安妮多年來的事業路，就是全力協助打理家族「永發行」這門紙品印刷生意。香港市場就是由她一手開拓，公司跟多個行業龍頭合作，如馬會、養和醫院、五星級酒店如Rosewood Hong Kong、W Hotel；高檔食品品牌如COVA、Lady M等，也是她的客戶。

及至數年前，香港的工廠業務開始式微，部份員工流失了，也有些回到內地工作，眼見公司有多餘空間，林安妮就起了創業的念頭，並於2018年決定創立就蔘茸海味生意。當中的重要契機，原來是困擾她長達10多20年的氣管敏感問題，她說：「我一向有氣管敏感的問題，經常咳嗽，無論用中醫或西醫的方式也醫治不到；其後有一位高人建議我將冬蟲夏草配搭其他藥材一起磨粉服用。我就每天早上吃，服用8至9個月開始見效，就算生病了，也很快康復；服用1年半後，我的咳嗽情況就『斷尾』了。」

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經過這一次經驗後，她希望跟別人分享蔘茸海味的效用，再加上她本身是個講求養生的人，喜歡吃健康的食物，因此她選擇了蔘茸海味這門生意。殊不知第二次創業卻令林安妮大感吃力，「做廠及做零售原來是兩碼子的事，零售需要做很多市場推廣的工作，我做工廠出身，對這方面也並不了解。」更甚的是，食品業務開創不久，就遇上了2019年的社會運動及世紀疫症，對作為零售行業「初哥」的她來說，當然是重擊。「過去幾年，香港基本上沒有好過，唯一令我生存到的原因，就是我們的辦公室及工場在自己的物業，不用交租，不然我們不能生存。既然『洗濕了頭』就沒有辦法，只好慢慢去學習市場推廣，由零開始學習。」

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不用捱貴租金外，林安妮成功穩住生意的另一個重要因素，是她勇於創新的經營策略，研發有獨特性的產品。香港人雖然愛吃鮑魚花膠，但於傳統海味店購入乾鮑魚、乾花膠等食材，也未必人人懂得處理，而且處理的過程也十分繁複。有見及此，林安妮創作了即食海味，創新的產品如即食麻辣花膠及麻辣海參。她說：「這個產品十分好賣，一開就可以食用，十分方便，可以當小食；你煮麵的話，可以將麻辣花膠的醬汁拌麵吃用，價錢也賣得不貴，只是一百多元，現在吃一個飯盒也要數十元吧！」

「我們的冬草蟲產品也大賣，除了有冬草蟲，也有花旗蔘、田七粉，田七粉可以有助通血管。並特定將價錢降低，也配上一天一包的食用份量，以前我們初推出時，用樽裝推出，每次要用匙羹服用、較不方便；現在客人可以一包包服用，每盒的份量為30天，價錢為2,800多元，平均每天是70多元，以保健的角度看是十分值得，疫情下的銷量也明顯提高。」

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疫市下安妮食品旗下不少產品銷售理想，如採用室溫包裝的即熱湯包，毋須冷藏及煮食，只需加熱即可飲用，更重要的是沒有加入防腐劑及添加劑，於疫情期間銷量按年升幅達80%至90%。此外，佛跳牆火鍋系列也大受客人歡迎，「香港人愛吃盆菜，我們旗下佛跳牆火鍋是將蔘茸海味處理好後，急凍在零下18度，沒有加入防腐劑及添加劑，可以放在雪櫃內保存。今年的農曆新年時，很多人買這個佛跳牆去送禮。」

「其實做蔘茸海味生意是十分艱辛的，因為我是半途出家，並不是家族承傳下來的生意；因此我經常要創出一些新產品去吸引顧客，令客人能夠記得我們。我的夢想成真了，現在要做的，是要令自己的品牌發光發熱，這還需要一段很遙遠的路程。」

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以上內容節錄自《iMoney Focus》754期封面故事。

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記者：陳詠妍


 

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