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【大行報告】大摩：降準有助內銀降低融資成本　緩和淨息差壓力

宏觀解讀 10:00 2022/04/19

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大摩指降準有助內銀降低融資成本，緩和淨息差壓力。

人行上周五宣佈降準25點子，據報人行降準前鼓勵內地中小型商業銀行將定存利率下調10點子，有關呼籲並非強制要求而是經自律機制，即內銀可自行選擇是否響應，惟內銀倘遵從將使其在宏觀審慎評估（MPA）考核中將獲加分。對於人行上述做法，大摩指將有助內銀融資成本降低，從而支持內銀盈利，亦是以市場主導的方式推動內銀服務實體經濟。

大摩認為，人行準降25點子很大程度屬象徵式的舉動，因存款準備金率本來水平不高，也非信貸增長的樽頸。不過，降準將有助內銀優化其資金結構，使融資成本適度下調1至2個百分點，兼推動內銀資金組合調整至較長期的資金來源。

至於要求商業銀行減定存利率，大摩認為有助監管並推動存款來源健康競爭，從而降低內銀融資成本。大摩預計，此舉將有助中小型內銀資金成本平均下調最多6點子，兼有助內銀加強信貸供應，從而降低整體社會融資成本。

人行1月份將MLF（中期借貸便利）利率下調10點子後，1年期及5年期貸款市場報價利率（LPR）亦分別降低10點子及5點子，大摩指LPR當時的減幅，平均會對內銀未來兩年淨息差（NIM）造成5至6個點子影響。上周五的降準有助內銀抵禦NIM的壓力，連同國務院早前要求大型內銀釋放撥備，大摩料內銀在經濟放緩下，將有更佳能力緩和貸款息率的壓力。

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