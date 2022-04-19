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【開市9點半】野村料內地年中再降準25點子　市場估最快周三減LPR利率

股市 06:30 2022/04/19

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港股長假後復市，藍籌股外圍走勢受壓，反映國際投資者對中資股利淡的看法，今日是人行降準後首個港股交易日，同時亦是中資股首季業績期揭幕的一周。貨幣政策繼續是焦點，市場觀望內地貸款市場報價利率（LPR）周三會否下調之餘，亦關注內地疫情下能否有效穩定產業鏈供應鏈。

業績方面，招行 （03968） 將於周五公布首季業績，揭開內銀業績的序幕，招行受負面傳聞困擾，A股昨急瀉7%，不過，一般情況下，未必會牽涉銀行本身，股價下跌反而是機會，投資界均留意招行H股走勢。

重點新聞：

1. 【人行降準】野村：降準幅度遜預期、料年中再降準25點子　未來兩個月或減息10點子

2. 【人行降準】市場估最快周三降LPR利率　官媒：人行挖掘LPR改革潛力

3. 【人行降準】降準後A50指數跌逾1% 瑞銀：A股短期續處低位、看淡中資股首季業績

4. 【內地疫情】劉鶴：撬動1萬億資金穩定產業鏈、供應鏈　建立重點產業和外貿企業白名單

5. 【內地疫情】比亞迪料首季純利最多升3倍至近10億人幣　新能源車銷量新高對沖原材料上升壓力

6. 【內銀股】招行A股急挫近9%　招行免去行長田惠宇職務、另有任用

7. 【業績｜內房股】合景泰富去年純利跌63.7%至24.2億元　上市以來首次不派末期息

8. 【內房危機】易居未能償還到期優先票據　觸發交叉違約

9. 【美國經濟】高盛料未來兩年約35％機會陷衰退　1年內衰退機會有15％

10. 【美股業績】美銀首季純利倒退12％仍勝預期　信貸撥備遠較預期佳

即睇港股ADR及美股收市：

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欄名 : 開市9點半

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美股 LPR 經濟 港股 劉鶴 A股 中國人民銀行 減息 合景泰富 降準

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