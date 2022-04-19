【開市9點半】野村料內地年中再降準25點子　市場估最快周三減LPR利率

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港股長假後復市，藍籌股外圍走勢受壓，反映國際投資者對中資股利淡的看法，今日是人行降準後首個港股交易日，同時亦是中資股首季業績期揭幕的一周。貨幣政策繼續是焦點，市場觀望內地貸款市場報價利率（LPR）周三會否下調之餘，亦關注內地疫情下能否有效穩定產業鏈供應鏈。

業績方面，招行 （03968） 將於周五公布首季業績，揭開內銀業績的序幕，招行受負面傳聞困擾，A股昨急瀉7%，不過，一般情況下，未必會牽涉銀行本身，股價下跌反而是機會，投資界均留意招行H股走勢。

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