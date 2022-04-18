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【馬斯克收購】馬斯克發帖疑暗示要約收購　威脅成功收購後不向董事會發薪

股市 23:30 2022/04/18

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馬斯克發帖疑暗示要約收購Twitter，並威脅成功收購後不向Twitter董事會發薪。

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）早前入股Twitter（美：TWTR）後提出全面收購，但遭Twitter大股東沙地阿拉伯王子瓦利德拒絕，認為他低估了Twitter價值，Twitter董事會更於周五推出「毒丸計劃」以抗衡收購。

馬斯克周六在Twitter上發文反擊，指Twitter董事會全體成員幾乎沒有持有Twitter股票，直指董事會的經濟利益並非與股東一致。馬斯克周日再於Twitter發文，寫下「Love Me Tender」3隻英文字，引發市場對他採取要約收購策略的猜想。

 

所謂要約收購，是指收購人向收購目標公司的股東發出要約，購買對方手上股份，是收購人取得目標公司控制權的一種手段。「Love Me Tender」是已故歌手貓王皮禮士利（Elvis Presley）的名曲，同時也包含要約收購的英文「Tender offer」之首個英文字。因此，外界搞不清到底馬斯克的發帖是單純想表達對Love Me Tender這首歌的喜愛，還是在暗示自己將使出要約收購。

稱不向董事提供任何報酬年省300萬美元

馬斯克周一再發Twitter，稱倘他成功收購了Twitter，其董事會將不會因任職董事職位而獲得任何報酬，他稱此舉每年可省下約300萬美元。

Twitter股價周一美股早段造好﹐截至晚上11時半左右，升4.7%，報47.19美元。

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