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【美股業績】美銀首季純利倒退12％仍勝預期　信貸撥備遠較預期佳

股市 21:56 2022/04/18

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美銀首季純利倒退12％至70.7億美元，仍勝預期。

美銀（美： BAC）首季純利倒退12％至70.7億（美元，下同），每股盈利0.8元，仍勝預期的0.75元；收入升1.8％至233.3億元，大致符預期的232億元。

截至本港時間晚上10時左右，美銀股價升2.5％，報38.5元。

股市波動加上企業推遲收購上市，都累及華爾街大行首季盈利。美銀的交易收入遜於之前放榜的高盛及摩根大通，該行首季股票交易收入20億元，固定收入交易帶來26.5億元收入，兩者仍符預期。投行手續費收入則倒退35％，至遜預期的15億美元。

美銀交易收入與投行費用收入雙雙倒退，但銀行借款人信貸質素較預期佳，故首季盈利仍優於預期。期內淨貸款減值損失按年大跌52％，至3.92億元，低於市場預期水平一半。美銀首季信貸撥備亦只有3000萬元，遠低於市場預期的4.68億元。

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