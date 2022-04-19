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【業績｜內房股】合景泰富插9%　去年純利少賺64%、上市以來首次不派末期息

股市 15:03 2022/04/19

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合景泰富去年純利跌63.7%至24.2億元　不派末期息

合景泰富 （01813） 早前因核數工作受疫情影響，在3月底限期前只公布「未經審核全年業績」，但無須停牌。合景泰富最終在4月18日公布經審核全年業績，公司去年全年持續經營業務收入達238.45億元（人民幣，下同），按年下跌19.8%；期內股東應佔利潤為24.21億元，按年下跌63.7%。合景泰富宣布不派發末期息，2020年同期派發末期息每股人民幣53分。

股價方面，合景泰富現插9%，報3.21元。

截至2021年12月31日止年度，合景泰富的預售額為1038億元，按年微增0.2%。按預售金額貢獻劃分，在售138個項目中，46%來自粵港澳大灣區，28%來自長三角區域；按城市等級劃分，91%來自一二線城市。

將深耕粵港澳大灣區和長三角區域

公司表示，在新的經濟週期下，面對複雜多變的市場環境，地產行業進入新一輪「洗牌」。在中央「房住不炒」、「因城施策」的政策主基調下，房地產行業發展仍將以「穩」字當頭。未來，集團在土地投拓上將繼續綜合運用招拍掛、合作開發、收併購、產業引入、城市更新等多種模式獲取新項目。

在區域佈局上，將深耕粵港澳大灣區和長三角區域，並會以重點城市點狀分佈，佈局以北京、天津為中心的環渤海區域，及以成都、重慶、南寧為主的中西部核心城市。

截至去年底，合景泰富旗下共擁有178個項目，分佈於中國內地和香港共44個城市，擁有土地儲備共計權益建築面積約1552萬平方米，總建築面積約2174萬平方米，權益比約為71%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

【ET開市直擊】內地GDP勝預期 放水降準有何啟示？（歡迎觀眾問股）

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