【寵物好去處】康文署增60個寵物共享公園 本周四起開放

康文署今日（18日）起增設60個寵物共享公園，讓攜同寵物入內的市民可以和其他使用者在共融環境下，享用寵物共享公園設施。署方指，在諮詢相關地區持份者後，周四起在全港各區超過60個康樂場地增設「寵物共享公園」，其中逾20個場地位於海濱長廊或附近的公園，為海濱帶來多元化用途。

4月21日起開放的寵物共享公園名單：

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署方發言人稱，在選擇合適場地作為寵物共享公園時，會考慮市民需求、場地面積、位置、配套設施及使用情況等條件，並會因應場地實際環境，額外提供狗糞收集箱和洗手設施等基本配套設施，以及加強場地清潔。

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責任編輯：龍紀瑩