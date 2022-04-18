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【理財有道】富達調查：女性比男性更識投資 平均回報高0.4% 欠檢討為投資失利原因

理財智慧 16:40 2022/04/18

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富達（Fidelity）於2021年進行了女性和投資相關的研究，分析其520萬名客戶帳戶2011年1月至2020年12月的回報。調查發現，女性整體比男性更懂投資，女性平均投資回報高男性0.4%，同時有逾半女性表示掌管著家庭每月的洗費開支，亦揭示了人們投資失利的原因。

研究指出，55%女性掌管家庭開支，同時女性傾向長期投資，不太會短期炒賣，減少不少風險，現時大多數女性會選擇主動承擔家庭財政的責任。與伴侶同住的女性中，有55%的女性表示負責掌管家庭的日常及每月收支，在內地、香港、日本和台灣尤其明顯。 在英國和德國，女性及其伴侶的責任則相對平均。另外，富達研究發現，在香港和內地，女性以個人名義、伴侶名義或聯名持有財產時，與伴侶同住的女性多數以個人名義持有財產，分別為78%和70%，聯名持有賬戶的比例則較低。在英國和德國，最普遍的是以聯名帳戶共同持有財產，比例分別為50%及51%。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

而針對男性的投資策略，富達研究發現，男性較積極累積財富，平均來說較女性持有更多投資產品，受訪男性平均持有3.9項產品，而受訪女性平均只持有2.5項。男性投放較多資金作投資，每月為3,000港元，而女性為2,000港元。

研究指，男性的首要投資目標大致與女性相近，先是累積財富，其次是退休保障。研究指，男性普遍能承受較高風險，較女性更頻密地檢討投資組合，72%受訪男性每月至少檢討投資組合一次，另有超過四分之一受訪者至少每週檢討一次。除此以外，32%男性自認是進取的投資者，在投資上願意承擔相當的波動性甚至負回報。另外，約86%男性做投資決定時只靠自己，但大部分男性投資失利時，都把虧損歸咎於投資環境欠佳，而非自己做錯投資決定。而衝動及投機的投資者，尤其較易投資失利，平均而言虧損金額較獲利高出50%。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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