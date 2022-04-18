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【美國經濟】高盛料未來兩年約35％機會陷衰退　1年內衰退機會有15％

宏觀解讀 21:20 2022/04/18

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高盛維持美國經濟未來兩年約35％機會進入衰退的預測，指儲局須收緊幣策至足以冷卻通脹的程度，而又不致令經濟陷入衰退。

高盛維持美國經濟未來兩年約35％機會進入衰退的預測，指儲局須收緊幣策至足以冷卻通脹的程度，而又不致令經濟陷入衰退。

高盛指儲局的主要挑戰，是收緊金融條件從而令就業職位空缺減少，使後者與勞工數目差距收窄，而又不會觸發失業率大升。儲局作出上述舉動的目標，是要讓工資增長放緩至與儲局2％通脹目標一致的水平。不過，高盛認為要達致上述軟著陸狀態並不容易，因過往經驗顯示，該差距只有在經濟衰退期間才曾經顯著收窄。

然而，高盛認為衰退並非無可避免，因疫情過後勞工供應與耐用品價格正常化，料可在物價方面幫助儲局，預期未來12個月美國衰退機會只有15％。

該行又指，自二戰後美國的14個緊縮周期，有11次經濟在加息開展後兩年內陷衰退，但當中只有8個與或有部份原因與收緊幣策有關。換言之，有3次美國緊縮周期後的經濟衰退，是與加息直接有關。

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經濟衰退 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 加息 美國 通脹 失業率

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