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【美股期貨】道指期貨升94點　納指期貨升0.6%（不斷更新）

股市 12:24 2022/04/19

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加息預期續困擾美股，加上俄烏戰況愈益激烈，利淡投資氣氛，美股隔晚下跌，至於美股期貨周二於亞洲時段向上，其中道指期貨升94點，納指期貨升80點或0.6%。美國今日將會公布3月新屋動工、建築許可數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【12：16】道指期貨升94點，報34506點；標指期貨升16點，報4408點；納指期貨升80點或0.6%，報13990點。

【10：59】【TWTR】私募巨頭Apollo據報擬參與收購Twitter　有意向馬斯克等提供資金

【08：40】【上海半封城】Tesla上海工廠據報已復產　採取閉環式管理

 

==以下4月18日（周一）股市==

美國昨長假期後復市，加息預期續困擾美股，美股反覆爭持。10年期債息曾升至2.884厘，為2018年底以來高位 ； 30年期美債息亦一度升至2.9589厘的約3年高位， 金價高見2000美元。

港股昨假期休市，中概股繼續受壓，美團ADR累積跌4.3%，折算收報148.45港元，阿里巴巴美股及騰訊ADR累跌2.8%，債息上升，金融股走勢硬淨，滙豐ADR變動不大。

即睇港股ADR及美股收市：

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俄烏戰況愈益激烈，利淡投資氣氛，道指升逾100點後回落，收跌39點，報34411點；標指跌不足1點，報4391點；納指跌18點或0.14%，報13332點。10年期債息報2.862厘，美滙指數抽高0.46%，報100.79。現貨金挑戰2000美元關口。

Twitter董事局採「毒丸」計劃的反收購策略，冀阻止特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克的敵意收購，股價漲7.6%，特斯拉亦回升2%；美國銀行上季交易收入勝預期，股價升3.2%。

拜登政府公布新指引，要求獲得1萬億美元基建投資法案撥款的機構，須採購美國生產的鋼鐵等材料，以支持本地製造業。白宮表示，新指引將帶動美國製造業創設更多職位。

另外，烏克蘭周一表示，俄羅斯開始在烏東發動新攻勢，主要目標是全面控制頓涅茨克和盧甘斯克。烏軍已做好準備在頓巴斯地區作戰。消息帶動全球商品價格抽升 ， 美國7月玉米期貨周一升穿每蒲式耳8美元水平，是2012年9月以來最高水平。

俄羅斯總統普京表示，俄羅斯的通脹正穩定下來，零售需求已正常化 ； 西方國家向俄實施制裁，反而導致本身的經濟惡化。

利比亞最大油田關閉，加上俄羅斯警告若更多國家加入禁制俄油，價格將大幅升越歷史高位，紐約5月期油漲1.2%，收市報108.21美元；布蘭特6月期油收報113.16美元，升1.3%。

美股業績期繼續，周一重點業績除金融股外，還有科技股Netflix、Tesla及Snap，另IBM、P&G、強生及美國運通亦定於本周放榜。本周美國亦有數個樓市相關數據，包括3月份建築許可、新屋動工及成屋銷售，周三凌晨有聯儲局發布的褐皮書，周五有製造業及服務業PMI。

不過，重頭戲要數聯儲局主席鮑威爾和歐央行總裁拉加德周四在IMF論壇上的講話。

即市走勢：

【0：11】  道指跌117點，納指跌0.72%。

【23：05】現貨金曾升逾1%，升至每盎司1998美元的5周高位，最新升幅收窄至0.3%，報每盎司1983美元。

【23：03】美股三大指數微升，道指升44點，報34495點；標指升8點，報4401點；納指升19點或0.1%，報13370點。

【23：00】市場揣測Tesla創辦人馬斯克會以要約收購的方式收購Twitter，Twitter股價漲近3.5%，報46.64美元。

【22：15】中概股跌幅收窄，納指金龍中國指數一度跌4.4%，其後收窄至跌2%，滴滴一度跌22.8%，亦收窄至15.1%。港股藍籌股ADR下跌，整體跌約300點。

【22：00】避險意識升溫，令美債息稍為回軟，現貨金價升21美元，撲2000美元關

【21：30】道指開市升13點，報34464點；標指升2點，報4394點；納指跌18點或0.1%，報13332點。

【21：20】高盛料未來兩年約35%機會陷衰退　1年內衰退機會有15%

【21：00】滴滴（美：DIDI）日前宣佈將於5月23日晚上7時於北京召開臨時股東大會，其股價於盤前時段挫逾3%，後2.46美元。

【20：30】道指期貨跌31點，報34327點；標指期貨跌14點，報4373點；納指期貨跌83點或0.6%，報13810點。

【20：15】十年期美債息一度升至2.8795厘的2018年底高位，其後回軟至2.8315厘。30年期美債息亦一度升至2.9589厘的約3年高位。

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