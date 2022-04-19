【美股市況+ADR】道指跌逾百點　美團ADR累挫5%　騰訊ADR累跌3.5%

美國長假期復市，10年期美債息高見2.882厘的3年高位後，避險意識升溫，美債息高位爭持，現貨金價升21美元，撲2000美元關。美股走勢反覆，道指跌逾百點，納指跌0.7%。

烏克蘭周一表示，俄羅斯開始在烏東發動新攻勢，主要軍事目標，是全面控制頓涅茨克和盧甘斯克。烏軍已做好準備在頓巴斯地區作戰。

俄羅斯總統普京表示，俄羅斯的通脹正穩定下來，零售需求已正常化 ; 西方國家向俄實施制裁，反而導致本身的經濟惡化。

另外，中概股跌幅收窄，納指金龍中國指數一度跌4.4%，其後收窄至跌2%，滴滴一度跌22.8%，亦收窄至15.1%。港股藍籌股ADR下跌，整體跌約300點。

ADR 折算港元 較港上周四收市價變幅 滙豐ADR 53.19 -0.1% 美團ADR 147.33 -5.1% 騰訊ADR 361.25 -3.5% 阿里巴巴美股 92.16 -3.5%

美股業績期繼續，周一重點業績除金融股外，還有科技股Netflix、Tesla及Snap，另IBM、P&G、強生及美國運通亦定於本周放榜。

即市走勢：

【0：11】 道指跌117點，納指跌0.72%。

【23：05】現貨金曾升逾1％，升至每盎司1998美元的5周高位，最新升幅收窄至0.3％，報每盎司1983美元。

【23：03】美股三大指數微升，道指升44點，報34495點；標指升8點，報4401點；納指升19點或0.1%，報13370點。

【23：00】市場揣測Tesla創辦人馬斯克會以要約收購的方式收購Twitter，Twitter股價漲近3.5％，報46.64美元。

【22：15】中概股跌幅收窄，納指金龍中國指數一度跌4.4%，其後收窄至跌2%，滴滴一度跌22.8%，亦收窄至15.1%。港股藍籌股ADR下跌，整體跌約300點。

【22：00】避險意識升溫，令美債息稍為回軟，現貨金價升21美元，撲2000美元關

【21：30】道指開市升13點，報34464點；標指升2點，報4394點；納指跌18點或0.1%，報13332點。

【21：20】高盛料未來兩年約35％機會陷衰退 1年內衰退機會有15％

【21：00】滴滴（美：DIDI）日前宣佈將於5月23日晚上7時於北京召開臨時股東大會，其股價於盤前時段挫逾3％，後2.46美元。

【20：30】道指期貨跌31點，報34327點；標指期貨跌14點，報4373點；納指期貨跌83點或0.6%，報13810點。

【20：15】十年期美債息一度升至2.8795厘的2018年底高位，其後回軟至2.8315厘。30年期美債息亦一度升至2.9589厘的約3年高位。