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【美股市況+ADR】美股反覆　美團ADR累跌5%　騰訊ADR累跌3%

股市 22:18 2022/04/18

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美國長假期復市，10年期美債息高見2.882厘的3年高位後，避險意識升溫，令美債息稍為回軟，現貨金價升21美元，撲2000美元關。美股走勢反覆，道指跌7點，標指及納指升不足0.1%。

另外，中概股跌幅收窄，納指金龍中國指數一度跌4.4%，其後收窄至跌2%，滴滴一度跌22.8%，亦收窄至15.1%。港股藍籌股ADR下跌，整體跌約300點。

ADR 折算港元 較港上周四收市價變幅
滙豐ADR 53.19 -0.1%
美團ADR 147.33 -5.1%
騰訊ADR 361.25 -3.5%
阿里巴巴美股 92.16 -3.5%

美股業績期繼續，周一重點業績除金融股外，還有科技股Netflix、Tesla及Snap，另IBM、P&G、強生及美國運通亦定於本周放榜。

即市走勢：

【22：15】中概股跌幅收窄，納指金龍中國指數一度跌4.4%，其後收窄至跌2%，滴滴一度跌22.8%，亦收窄至15.1%。港股藍籌股ADR下跌，整體跌約300點。

【22：00】避險意識升溫，令美債息稍為回軟，現貨金價升21美元，撲2000美元關

【21：30】道指開市升13點，報34464點；標指升2點，報4394點；納指跌18點或0.1%，報13332點。

【21：20】高盛料未來兩年約35％機會陷衰退　1年內衰退機會有15％

【21：00】滴滴（美：DIDI）日前宣佈將於5月23日晚上7時於北京召開臨時股東大會，其股價於盤前時段挫逾3％，後2.46美元。

【20：30】道指期貨跌31點，報34327點；標指期貨跌14點，報4373點；納指期貨跌83點或0.6%，報13810點。

【20：15】十年期美債息一度升至2.8795厘的2018年底高位，其後回軟至2.8315厘。30年期美債息亦一度升至2.9589厘的約3年高位。

美股 美元 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 滙豐控股（00005） 港股 ADR 中國概念股

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