【美股市況+ADR】美股反覆　美團ADR累跌5%　騰訊ADR累跌3%

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【盈喜盈警】高鑫零售料上一財年由盈轉虧 全年淨虧損介乎7.5億至9.5億人幣
美國長假期復市，10年期美債息高見2.882厘的3年高位後，避險意識升溫，令美債息稍為回軟，現貨金價升21美元，撲2000美元關。美股走勢反覆，道指跌7點，標指及納指升不足0.1%。
另外，中概股跌幅收窄，納指金龍中國指數一度跌4.4%，其後收窄至跌2%，滴滴一度跌22.8%，亦收窄至15.1%。港股藍籌股ADR下跌，整體跌約300點。
|ADR
|折算港元
|較港上周四收市價變幅
|滙豐ADR
|53.19
|-0.1%
|美團ADR
|147.33
|-5.1%
|騰訊ADR
|361.25
|-3.5%
|阿里巴巴美股
|92.16
|-3.5%
美股業績期繼續，周一重點業績除金融股外，還有科技股Netflix、Tesla及Snap，另IBM、P&G、強生及美國運通亦定於本周放榜。
【22：15】中概股跌幅收窄，納指金龍中國指數一度跌4.4%，其後收窄至跌2%，滴滴一度跌22.8%，亦收窄至15.1%。港股藍籌股ADR下跌，整體跌約300點。
【22：00】避險意識升溫，令美債息稍為回軟，現貨金價升21美元，撲2000美元關
【21：30】道指開市升13點，報34464點；標指升2點，報4394點；納指跌18點或0.1%，報13332點。
【21：20】高盛料未來兩年約35％機會陷衰退 1年內衰退機會有15％
【21：00】滴滴（美：DIDI）日前宣佈將於5月23日晚上7時於北京召開臨時股東大會，其股價於盤前時段挫逾3％，後2.46美元。
【20：30】道指期貨跌31點，報34327點；標指期貨跌14點，報4373點；納指期貨跌83點或0.6%，報13810點。
【20：15】十年期美債息一度升至2.8795厘的2018年底高位，其後回軟至2.8315厘。30年期美債息亦一度升至2.9589厘的約3年高位。