【美股市況】美債息攀升 納指跌2% 道指跌逾300點（不斷更新）

美國債息回升，10年期債息升至2.921厘，7年期債息更升至2.9744厘，科技股升勢受壓，納指升幅由近2%收窄至升0.4%。

Tesla首季業績勝預期，股價曾升一成，其後走勢亦收窄。

本港今晨1時，美國聯儲局主席鮑威爾在國際貨幣基金組織（IMF）主辦的討論會上表示，加息50個基點將在5月份的會議上討論，指將加息，並迅速轉向更為中性的政策，然後在適當的情況下採取緊縮政策。

鮑威爾並表示，FOMC略微加快行動步伐是適宜的。聯儲局不少官員認為，一次或多次加息50個基點是合適的。

鮑威爾稱，「我會說加息50基點是5月份會議的討論選項之一，我們致力於利用工具來將通脹率拉回到2%的目標水平」，這是鮑威爾5月議息的噤聲期前最后一次公開露面。歐洲央行行長拉加德和其他官員也參加了該討論會。

貨幣市場交易員上調對美聯儲貨幣政策緊縮步伐的預期，3個月期美元倫敦銀行同業拆息（Libor）延續強勁漲勢。

周四美元Libor連續第10個交易日上漲，觸及1.184%，而4月7日時還不到1%。該利率本周漲幅尤其搶眼，因為多位美聯儲官員發表講話，表明通脹持續高企，可能使聯儲局有必要在5月會議上加息50個基點，並在今年剩餘時間以相對較快速度加息。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數略降至18.4萬，高於預期的18萬人。最新持續申領人數降至141.7萬人，少過預期的145.9萬人。

美股午市漲跌不一 納指標指走低

美股周四午市漲跌不一，納指標指小幅下跌。市場繼續評估特斯拉等公司業績。美國上周首次申領失業救濟人數下降，印證勞動力市場異常緊張的狀況。美國聯儲局主席鮑威爾即將發表講話。

本港時間今晨零時30分，道指升38點，升幅0.1%，報35199點；納指跌74點，跌幅0.56%，報13378點；標指跌9點，跌幅0.2%，報4449點。

美債息再回升，投資者押注全球大舉加息，而在法國總統馬克龍周末舉行的電視辯論提振其連任希望後，歐元攀升。

特斯拉亮麗季績部分抵銷來自串流平台Netflix差強人意財報的衝擊。Netflix周三暴跌逾35%，因其預測本季度將減少200萬訂戶，周四午市股價暫跌逾3%。

投資界人士指，由於出現通脹可能正在見頂的新迹象，市場更加急於聽鮑威爾講話，尋找央行對利率與通脹看法的綫索。



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即市走勢︰

【03：04】美股持續走低，納指跌2%，此前曾漲近2%；道指跌逾320點，標指跌約1.4%。

【02：46】標指跌幅達1%，納指跌1.68%，道指跌約190點。

【02：35】紐約原油期貨收漲1.57%，報103.79美元。

【02：29】華特迪士尼(美：DIS)跌幅擴大至約2%，佛羅里達州立法者周四通過一項法案，取消迪士尼在其迪士尼世界主題公園所在的奧蘭多縣大約2.5萬英畝地區的自治權。

【02：21】特斯拉漲幅收窄至不足4.7%，回落至周四高位1034.00美元下方，稍早前一度漲約12%。

【02：17】鮑威爾講話後，納指跌幅擴大至200點或1.49%；道指亦跌138點或0.4%；標指跌0.8%

【01：57】瑞典外交大臣林德在新聞發布會上表示，瑞典安全策略分析報告將在5月13日，而不是5月31日完成，瑞典政府希望加快進程，以就申請加入北約做出決定。

【01：51】聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）：加息已經部分被定價，剩下的是我們採取行動。

【01：49】紐約6月黃金期貨收跌0.4%，報1948.20美元。

【01：38】歐洲央行行長拉加德：6月會議是決定資產購買計劃結束、潛在的利率路徑的關鍵

【01：27】現貨鈀金跌破2,400美元，跌2.35%。

【01：15】聯儲局主席鮑威爾：5月會議討論加息50點子, 並指將加息，並迅速轉向更為中性的政策，然後在適當的情況下採取緊縮政策

【01：14】歐洲央行行長拉加德表示，歐洲經濟增長面臨下行風險, 復甦出現一定程度的停滯，而制裁將繼續對俄羅斯產生巨大影響

【01：14】熱門中概股跌幅擴大，愛奇藝(美：IQ)跌近14%，貝殼(美：BEKE)跌7.8%，嗶哩嗶哩(美：BILI)跌約6%，小鵬汽車(美：XPEV)跌近5%。

【01：13】拜登宣布向烏克蘭再提供13億美元武器和經濟援助

美國總統拜登表示，由於俄羅斯加強對烏克蘭東部地區的攻擊，美國將向烏克蘭再提供13億美元的武器和經濟援助，並尋求國會批准增加援助

【01：09】現貨黃金走高逾4美元，報1,944.15美元。

【01：01】奧本海默：將特斯拉(美：TSLA)目標價，從1,103美元上調至1,291美元 , 維持跑贏大市評級

奧本海默分析師Colin Rusch表示，特斯拉在供應鏈和通脹的不利影響下，第一季度業績仍全面超出預期。Rusch強調，特斯拉汽車毛利率超逾240個基點，即使在不断發展其產品並擴大兩個新工廠的規模，其運營利潤仍達到36億美元。他指出，特斯拉正在加速其數據優勢與保險產品的貨幣化。Rusch認為，這個項目在優化車主/用戶體驗方面具有啟發性，並可能在機器人出租車方面發揮重大作用。 此外，特斯拉的數據專長，將是一個關鍵和持久的競爭優勢。

【00：47】美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）：預計2022年美國GDP將增長3%左右。

【00：44】英國政府宣布擴大對俄羅斯貿易制裁

英國政府宣布對俄羅斯實施進一步貿易制裁，擴大進口禁令並提高相應關稅。英國際貿易大臣和財政大臣宣布，新的貿易制裁將包括禁止從俄羅斯進口白銀、木製品和高端產品，包括魚子醬。此外，英國還將對來自俄羅斯和白俄羅斯的價值約1.3億英鎊的產品，包括鑽石和橡膠，加徵35個百分點的關稅。



【00：17】英國2年期債息收於1.781厘，為2008年以來的最高收盤水平

【00：07】馬斯克據稱將為推特（Twitter）競標審查潛在的股權合作夥伴。

【00：05】美國芝加哥聯儲：芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）將於2023年前期離職。

【23：58】美元兌瑞郎漲幅擴大到0.58%，創2020年6月以來新高至0.9538

【23：53】英國10年期債息漲9個基點至2.009厘，觸及2015年11月以來的最高水平

【23：50】美國5年期和7年期債息漲幅擴大，漲至3厘

【23：43】加拿大10年期債息上漲11.5個基點，升至2.932厘

【23：32】路透社消息，埃克森美孚石油公司考慮在6月24日前撤出俄羅斯。

【23：30】歐洲STOXX 600指數初步收漲0.46%，報462.21點。德國DAX 30指數初步收漲1.15%，報14526點。法國股指初步收漲1.48%，意大利股指初步收跌0.07%，英國股指初步收漲0.08%。

【22：59】美國債息回升，10年期債息升至2.921厘，7年期債息更升至2.9744厘，科技股升勢受壓，納指升幅由近2%收窄至升0.4%。

【21：30】道指高開258點，報35419點，納指升1.2%。報13618點，標指升44點，報4503點。Tesla升10%，報1075美元。

【18：20】道指期貨升201點，納指期貨升1%，標指期貨升32點。

【12：39】道指期貨升99點，報35260點；標指期貨升18點，報4477點；納指期貨升94點或0.7%，報14093點。

【11：33】【日圓貶值】IMF：日圓下跌受基本面推動、敦促日本央行保持寬鬆政策 大摩料國際干預日匯可能性低

【11：22】【馬斯克初創】Boring Co.完成新一輪融資6.75億美元 馬斯克另一未上市金蛋？

【11：21】【波音BA】波音787預計將於今年下半年恢復交付 去年被指質素出問題

【10：39】【TSLA業績】馬斯克：美國官方低估實際通脹、表明短期不會加價 Tesla電動車毛利率擴大至32.9%

【10：14】【大戶手影】阿克曼「趁低吸納」Netflix損手而回 3個月蝕逾4億美元

【08：27】【美企業績】聯合航空料今季恢復盈利 股價盤後升7%

【07：40】【TSLA業績】Tesla季度收入188億美元勝預期 股價盤後升半成

【07：30】【NFLX】Netflix遭2300億港元狂掟 一夜竟跌122美元蒸發3成股價 大行狠削目標價

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

==以下4月20日（周三）股市==

美債息稍為回軟至2.9厘，道指受惠成份股IBM急升，高開233點，Netflix（美︰NFLX）上季付費用戶減少20萬、料今季更差，股價一度急瀉近4成，拖累納指。至於IBM（美︰IBM）首季業績勝預期兼上調今年收入預測，股價最多升8%。聯儲局公布褐皮書，認為美國通脹壓力依然強勁，企業繼續將迅速上升的成本轉嫁給客戶。

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道指漲249點，漲幅0.7%，報35160點；納指跌166點，跌幅1.2%，報13453點；標指跌2點，跌幅0.06%，報4459點。

聯儲局周三發布俗稱「褐皮書」的地區經濟報告，自2月中旬以來，美國經濟活動以溫和的速度擴張。近期地緣政治發展和物價上漲帶來的不確定性，給未來經濟增長前景蒙上陰影，大多數企業招聘艱難，勞動力需求及通脹壓力，繼續推動工資增長，不過，有個別地區工資增速出現放緩的早期迹象。

美國三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）周三表示，今年底前將聯邦基金利率提高至2.5厘是謹慎的，並指貨幣政策有目的地轉向更中立的立場，是當務之急。

個股方面，Netflix績差股價一度急瀉39%，至低見212.51美元，收市重挫35%，報226.19美元，市值蒸發500億美元。

Netflix周二收市後公布財報，令人大失所望，流媒體付費用戶數減少20萬，為2011年來首次下降，遠低於分析師預期的增加250萬。公司預計第二財季全球淨付費用戶驟降200萬，去年同期曾新增150萬，市場原預計第二財季淨新增240萬。

Netflix公布財報後，瑞銀將其投資評級，從買入下調為中性，目標價從575美元大幅下調為355美元。

歐洲央行管理委員會委員兼拉脫維亞央行行長卡扎克（Martins Kazaks）認為，歐央行最早可能在7月加息，指歐央行循序漸進的措施，並不意味反應緩慢，不需要等待工資出現強勁增長才採取行動，第三季度初結束資產購買計劃是可能的、合適的。

美國3月二手房屋銷售下跌2.7%，以年率計跌至577萬間，略低於市場預期，受到樓價及按揭貸款利率上升影響。美國3月二手房屋銷售按年下跌4.5%。 美國3月二手樓價中位數37.53萬美元，創新高，按年升15%。

美國上周30年定息按揭貸款利率平均升至5.2厘，按周升7基點，創12年新高，較去年同期升2厘。

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即市走勢︰

【02：55】信用衍生品委員會判定 俄羅斯以盧布償付美元債構成潛在違約

信用衍生品決定委員會周三表示，在外國銀行拒絶處理美元滙款後，俄羅斯以盧布償付兩筆美元債券，發生潛在的違約事件。這個包括高盛、巴克萊和摩根大通的團體表示，潛在違約發生於4月4日。如果俄羅斯在30天寬限期內，向債券持有人支付美元，該國仍可避免違約。這意味俄羅斯正瀕臨一個多世紀以來的首次外債違約

【02：48】美國公布新一輪針對俄羅斯的制裁

當地時間4月20日，美國公布針對俄羅斯的最新一輪制裁。制裁目標包括一家主要的商業銀行。美國財政部在一份新聞稿中表示，新一輪制裁對象還包括俄羅斯虛擬貨幣開發公司，這也是虛擬貨幣公司首次登上制裁名單。此外，美國國務院還針對635名俄羅斯公民實施簽證限制，其中包括3名俄羅斯官員。

【02：37】紐約 5月原油期貨收漲0.19美元，漲幅0.18%，報102.75美元。

【02：30】三藩市聯儲銀行行長戴利：5月份加息50個基點的可能性「非常大」， 指加息將幫助進一步平抑房價，也可以最早在5月宣布收縮資產負債表。

【01：44】紐約 6月黃金期貨收跌0.2%，報1955.40美元。

【01：36】道指漲348點，漲幅1%，報35259點；納指跌幅收窄至92點，跌幅0.68%，報13527點；標指升12點，漲幅0.28%，報4474點。

【01：25】加拿大3月份通脹率意外創30年新高，加息預期大幅升溫

加拿大3月通脹率超出預期，創30年新高，進一步增強市場對加拿大央行將在未來幾周加息的預期。加拿大統計局周三公布數據顯示，上月消費者價格指數（CPI）按年升幅，從2月的5.7%擴大至6.7%，創下1991年1月以來的最高水平，超過調查所得6.1%預估中值 。

【01：20】納指跌100點或0.7%，報13518點；道指則升319點，升幅0.9%；標指升0.4%

【01：05】外電：卡塔爾探索擴大LNG產能，以滿足天然氣需求

彭博社消息，卡塔爾據稱告知多方買家，卡塔爾將進一步擴大液化天然氣（LNG）產能，以便在當下烏克蘭戰事，滿足西歐市場天然氣強勁需求。卡塔爾國營的Qatar Energy正與買方討論，是否需要將2021年啟動的300億美元LNG項目擴大，以打造六個LNG工廠。該公司正在評估新增至少一個部門的代價，並評估歐洲等地客戶的額外需求意向有多大。

【01：03】美國20年期國債收益率跌逾3個基點，低至3.0871厘，整體跌幅擴大至將近10個基點，此前， 美國財政部拍賣160億美元20年期國債，得標利率3.095厘。

【00：51】歐洲理事會主席：歐盟委員會將在6月底公佈其對烏克蘭加入歐盟的意見

烏克蘭總統澤連斯基與歐洲理事會主席米歇爾20日結束會談後，共同接受了媒體採訪。米歇爾表示，歐盟委員會將在6月底公布其對烏克蘭加入歐盟的意見。他表示，歐盟擴大的問題非常敏感，但歐盟國家已經啟動了交換意見的政治進程。

【00：44】諾瓦瓦克斯（美：NVAX）稱，早期數據顯示，該公司新冠肺炎疫苗在新冠肺炎病毒和流感病毒實驗中取得不錯的結果。公司股價上揚逾2美元，高見56.32美元，漲近2.6%。

【00：36】英國財政部發言人：當俄羅斯代表發言時，英國、美國和加拿大代表退出G20會議

【00：24】加拿大豐業銀行高級經濟學家Derek Holt：加拿大央行有充分理由，在6月份加息75至100個基點。

【00：14】中概直播概念股挫，嗶哩嗶哩跌近8%，鬥魚跌近7%，虎牙跌近6%，歡聚時代跌4.9%。

【00：10】美銀美林總裁Moynihan：美銀認為房地產市場需求上升， 美國人在旅遊、娛樂和食品方面的支出增加

【21：39】受績優成分股IBM帶動，道指升幅擴至逾310點

【21：30】道指升233點，報35144點，納指升0.3%，報13664點，標指升21點，報4483點。

【19：41】道指期貨升76點，報34984點，納指跌0.05%，報14201點，標指升3點，報4466點。

【12：38】道指期貨跌12點，報34898點；標指期貨跌13點，報4449點；納指期貨跌96點或0.7%，報14114點。

【11：45】【AAPL】天風郭明錤：iPhone 14系列將升級前置鏡頭 配備自動對焦功能及更大光圈

【08：44】【美企業績】IBM首季業績勝預期 上調今年收入預測、盤後升逾1%

【08：43】【TWTR】馬斯克據報願意動用780億至1170億個人資金收購Twitter

【08：09】【美國經濟】兩儲局成員質疑有否需要大幅加息 博斯蒂克促儲局加息須審慎、通脹可能見頂

【07：46】【美企業績】Netflix上季付費用戶減少20萬、料今季更差 股價盤後大挫25%

==以下4月19日（周二）股市==

美國3月新屋開工意外上升，加上國際油價周二急挫超過5%，市場憧憬脹紓壓，帶動美股顯著反彈，道指升幅曾擴至571點。

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道指收市升499點，報34911點；標指升70點，報4462點；納指升287點或2.15%，報13619點。

特斯拉（Tesla）上海廠房據報已有8000員工返回崗位，股價漲2.4%；Nike股價漲4.2%，強生績後股價急升3%。

聯儲局最早提議積極加息的官員之一，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，儲局或通過多次加息0.5厘，令基準利率年底前達3.5厘左右，亦不排除可能一次加息0.75厘。有關言論刺激債息抽高，美國30年期債息觸及3厘，為2019年以來首次，美國10年期債息衝上2.9厘水平。

不過，市場仍面對多個風險，隨俄軍攻打烏克蘭東部城市頓巴斯，戰爭已開始第二階段，IMF最新將今年全球經濟增長預測下調至3.6%。美元走強及對能源需求前景的擔憂令油價承壓。紐約期油跌5.2%，收102.56美元，創4月12日以來的最低。

美滙指數高見101.03，日圓跌至128.98創20年新低，連挫13日，為歷來最長跌浪，每百日圓低見6.0809港元。

即市走勢︰

【0：12】 道指升443點；納指升1.9%，標指升1.3%。

【23：40】國際油價大幅回吐，紐約期油跌5.6%至每桶101.62美元；布蘭特期油跌5.4%至107.06美元。通脹壓力紓緩，美股升幅擴大，道指升411點，報34823點；納指升2%，報13598點；標指升1.4%，報4452點。

【21：30】美股開市，道指升99點，報34501點，納指跌0.2%，報13304點，標指升2點，報4394點。

【21：10】美國30年期債息觸及3厘，為2019年以來首次

【20：00】Tesla上海工廠正式復產，8000員工復工，截至去年底，上海工廠一年生產超過45萬輛Model 3 / Model Y，假設365天工作，相當於每天生產1232輛，Tesla上海工廠自上月28日停工，至今已停廠22日，由此粗略估計影響逾2萬輛生產進度。

【19：47】美國30年期債息高見2.9967厘，創3年高

【17：47】美國10年期債息一度衝上2.9厘水平，現報2.895厘。道指期貨跌57點，報34354點，納指期貨跌0.4%，報13854點，標指期貨跌10點，報4381點。

【12：16】道指期貨升94點，報34506點；標指期貨升16點，報4408點；納指期貨升80點或0.6%，報13990點。

【10：59】【TWTR】私募巨頭Apollo據報擬參與收購Twitter 有意向馬斯克等提供資金

【08：40】【上海半封城】Tesla上海工廠據報已復產 採取閉環式管理

==以下4月18日（周一）股市==

美國昨長假期後復市，加息預期續困擾美股，美股反覆爭持。10年期債息曾升至2.884厘，為2018年底以來高位 ； 30年期美債息亦一度升至2.9589厘的約3年高位， 金價高見2000美元。

港股昨假期休市，中概股繼續受壓，美團ADR累積跌4.3%，折算收報148.45港元，阿里巴巴美股及騰訊ADR累跌2.8%，債息上升，金融股走勢硬淨，滙豐ADR變動不大。

即睇港股ADR及美股收市：

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俄烏戰況愈益激烈，利淡投資氣氛，道指升逾100點後回落，收跌39點，報34411點；標指跌不足1點，報4391點；納指跌18點或0.14%，報13332點。10年期債息報2.862厘，美滙指數抽高0.46%，報100.79。現貨金挑戰2000美元關口。

Twitter董事局採「毒丸」計劃的反收購策略，冀阻止特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克的敵意收購，股價漲7.6%，特斯拉亦回升2%；美國銀行上季交易收入勝預期，股價升3.2%。

拜登政府公布新指引，要求獲得1萬億美元基建投資法案撥款的機構，須採購美國生產的鋼鐵等材料，以支持本地製造業。白宮表示，新指引將帶動美國製造業創設更多職位。

另外，烏克蘭周一表示，俄羅斯開始在烏東發動新攻勢，主要目標是全面控制頓涅茨克和盧甘斯克。烏軍已做好準備在頓巴斯地區作戰。消息帶動全球商品價格抽升 ， 美國7月玉米期貨周一升穿每蒲式耳8美元水平，是2012年9月以來最高水平。

俄羅斯總統普京表示，俄羅斯的通脹正穩定下來，零售需求已正常化 ； 西方國家向俄實施制裁，反而導致本身的經濟惡化。

利比亞最大油田關閉，加上俄羅斯警告若更多國家加入禁制俄油，價格將大幅升越歷史高位，紐約5月期油漲1.2%，收市報108.21美元；布蘭特6月期油收報113.16美元，升1.3%。

美股業績期繼續，周一重點業績除金融股外，還有科技股Netflix、Tesla及Snap，另IBM、P&G、強生及美國運通亦定於本周放榜。本周美國亦有數個樓市相關數據，包括3月份建築許可、新屋動工及成屋銷售，周三凌晨有聯儲局發布的褐皮書，周五有製造業及服務業PMI。

不過，重頭戲要數聯儲局主席鮑威爾和歐央行總裁拉加德周四在IMF論壇上的講話。

即市走勢：

【0：11】 道指跌117點，納指跌0.72%。

【23：05】現貨金曾升逾1%，升至每盎司1998美元的5周高位，最新升幅收窄至0.3%，報每盎司1983美元。

【23：03】美股三大指數微升，道指升44點，報34495點；標指升8點，報4401點；納指升19點或0.1%，報13370點。

【23：00】市場揣測Tesla創辦人馬斯克會以要約收購的方式收購Twitter，Twitter股價漲近3.5%，報46.64美元。

【22：15】中概股跌幅收窄，納指金龍中國指數一度跌4.4%，其後收窄至跌2%，滴滴一度跌22.8%，亦收窄至15.1%。港股藍籌股ADR下跌，整體跌約300點。

【22：00】避險意識升溫，令美債息稍為回軟，現貨金價升21美元，撲2000美元關

【21：30】道指開市升13點，報34464點；標指升2點，報4394點；納指跌18點或0.1%，報13332點。

【21：20】高盛料未來兩年約35%機會陷衰退 1年內衰退機會有15%

【21：00】滴滴（美：DIDI）日前宣佈將於5月23日晚上7時於北京召開臨時股東大會，其股價於盤前時段挫逾3%，後2.46美元。

【20：30】道指期貨跌31點，報34327點；標指期貨跌14點，報4373點；納指期貨跌83點或0.6%，報13810點。

【20：15】十年期美債息一度升至2.8795厘的2018年底高位，其後回軟至2.8315厘。30年期美債息亦一度升至2.9589厘的約3年高位。