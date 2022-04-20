【美股市況】油價挫5%通脹紓壓　道指飆逾440點 納指升1.9%（不斷更新）

國際油價周二急挫超過5%，市場憧憬脹紓壓，帶動美股午市顯著反彈。道指曾飆逾440點，納指升1.9%。

聯儲局最早提議積極加息的官員之一，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，儲局或通過多次加息0.5厘，令基準利率年底前達3.5厘左右，亦不排除可能一次加息0.75厘。有關言論刺激美債息抽高。

另一邊廂，隨俄軍攻打烏克蘭東部城市頓巴斯，烏克蘭指，第二階段戰爭已經開始。美國30年期債息觸及3厘，為2019年以來首次，美國10年期債息一度衝上2.9厘水平，現報2.895厘。

Tesla上海工廠正式復產，8000員工復工，截至去年底，上海工廠一年生產超過45萬輛Model 3 / Model Y，假設365天工作，相當於每天生產1232輛，Tesla上海工廠自上月28日停工，至今已停廠22日，由此粗略估計影響逾2萬輛生產進度。

美國今日將會公布3月新屋動工、建築許可數據。

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即市走勢︰

【0：12】 道指升443點；納指升1.9%，標指升1.3%。

【23：40】國際油價大幅回吐，紐約期油跌5.6%至每桶101.62美元；布蘭特期油跌5.4%至107.06美元。通脹壓力紓緩，美股升幅擴大，道指升411點，報34823點；納指升2%，報13598點；標指升1.4%，報4452點。

【21：30】美股開市，道指升99點，報34501點，納指跌0.2%，報13304點，標指升2點，報4394點。

【21：10】美國30年期債息觸及3厘，為2019年以來首次

【20：00】Tesla上海工廠正式復產，8000員工復工，截至去年底，上海工廠一年生產超過45萬輛Model 3 / Model Y，假設365天工作，相當於每天生產1232輛，Tesla上海工廠自上月28日停工，至今已停廠22日，由此粗略估計影響逾2萬輛生產進度。

【19：47】美國30年期債息高見2.9967厘，創3年高

【17：47】美國10年期債息一度衝上2.9厘水平，現報2.895厘。道指期貨跌57點，報34354點，納指期貨跌0.4%，報13854點，標指期貨跌10點，報4381點。

【12：16】道指期貨升94點，報34506點；標指期貨升16點，報4408點；納指期貨升80點或0.6%，報13990點。

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==以下4月18日（周一）股市==

美國昨長假期後復市，加息預期續困擾美股，美股反覆爭持。10年期債息曾升至2.884厘，為2018年底以來高位 ； 30年期美債息亦一度升至2.9589厘的約3年高位， 金價高見2000美元。

港股昨假期休市，中概股繼續受壓，美團ADR累積跌4.3%，折算收報148.45港元，阿里巴巴美股及騰訊ADR累跌2.8%，債息上升，金融股走勢硬淨，滙豐ADR變動不大。

即睇港股ADR及美股收市：

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俄烏戰況愈益激烈，利淡投資氣氛，道指升逾100點後回落，收跌39點，報34411點；標指跌不足1點，報4391點；納指跌18點或0.14%，報13332點。10年期債息報2.862厘，美滙指數抽高0.46%，報100.79。現貨金挑戰2000美元關口。

Twitter董事局採「毒丸」計劃的反收購策略，冀阻止特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克的敵意收購，股價漲7.6%，特斯拉亦回升2%；美國銀行上季交易收入勝預期，股價升3.2%。

拜登政府公布新指引，要求獲得1萬億美元基建投資法案撥款的機構，須採購美國生產的鋼鐵等材料，以支持本地製造業。白宮表示，新指引將帶動美國製造業創設更多職位。

另外，烏克蘭周一表示，俄羅斯開始在烏東發動新攻勢，主要目標是全面控制頓涅茨克和盧甘斯克。烏軍已做好準備在頓巴斯地區作戰。消息帶動全球商品價格抽升 ， 美國7月玉米期貨周一升穿每蒲式耳8美元水平，是2012年9月以來最高水平。

俄羅斯總統普京表示，俄羅斯的通脹正穩定下來，零售需求已正常化 ； 西方國家向俄實施制裁，反而導致本身的經濟惡化。

利比亞最大油田關閉，加上俄羅斯警告若更多國家加入禁制俄油，價格將大幅升越歷史高位，紐約5月期油漲1.2%，收市報108.21美元；布蘭特6月期油收報113.16美元，升1.3%。

美股業績期繼續，周一重點業績除金融股外，還有科技股Netflix、Tesla及Snap，另IBM、P&G、強生及美國運通亦定於本周放榜。本周美國亦有數個樓市相關數據，包括3月份建築許可、新屋動工及成屋銷售，周三凌晨有聯儲局發布的褐皮書，周五有製造業及服務業PMI。

不過，重頭戲要數聯儲局主席鮑威爾和歐央行總裁拉加德周四在IMF論壇上的講話。

即市走勢：

【0：11】 道指跌117點，納指跌0.72%。

【23：05】現貨金曾升逾1%，升至每盎司1998美元的5周高位，最新升幅收窄至0.3%，報每盎司1983美元。

【23：03】美股三大指數微升，道指升44點，報34495點；標指升8點，報4401點；納指升19點或0.1%，報13370點。

【23：00】市場揣測Tesla創辦人馬斯克會以要約收購的方式收購Twitter，Twitter股價漲近3.5%，報46.64美元。

【22：15】中概股跌幅收窄，納指金龍中國指數一度跌4.4%，其後收窄至跌2%，滴滴一度跌22.8%，亦收窄至15.1%。港股藍籌股ADR下跌，整體跌約300點。

【22：00】避險意識升溫，令美債息稍為回軟，現貨金價升21美元，撲2000美元關

【21：30】道指開市升13點，報34464點；標指升2點，報4394點；納指跌18點或0.1%，報13332點。

【21：20】高盛料未來兩年約35%機會陷衰退 1年內衰退機會有15%

【21：00】滴滴（美：DIDI）日前宣佈將於5月23日晚上7時於北京召開臨時股東大會，其股價於盤前時段挫逾3%，後2.46美元。

【20：30】道指期貨跌31點，報34327點；標指期貨跌14點，報4373點；納指期貨跌83點或0.6%，報13810點。

【20：15】十年期美債息一度升至2.8795厘的2018年底高位，其後回軟至2.8315厘。30年期美債息亦一度升至2.9589厘的約3年高位。