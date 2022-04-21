【美股市況】債息下跌及績優股力撐　道指升348點　納指跌0.7% Netflix急瀉3成（不斷更新）

美股開市，債息稍為回軟至2.9厘，道指受惠成份股IBM急升，高開233點，納指升0.3%，標指升21點。Netflix（美︰NFLX）上季付費用戶減少20萬、料今季更差，股價急瀉30%，至於IBM（美︰IBM）首季業績勝預期兼上調今年收入預測，股價升5%。

美國三藩市聯儲銀行行長戴利(Mary Daly)周三表示，謹慎地在今年年底前將聯邦基金利率提高至2.5厘，她加入到現時儲局廣泛共識，即儲局需要加強對抗美國40年來高通脹，她並指貨幣政策有目的地轉向更中立的立場，是當務之急。

美國3月二手房屋銷售下跌2.7%，以年率計跌至577萬間，略低於市場預期，受到樓價及按揭貸款利率上升影響。美國3月二手房屋銷售按年下跌4.5%。 美國3月二手樓價中位數37.53萬美元，創新高，按年上升15%。

美國上周30年定息按揭貸款利率平均升至5.2厘，按周上升7基點，升至12年新高，較去年同期上升2厘。

美國聯儲局周三發布俗稱「褐皮書」的地區經濟報告，自2月中旬以來，美國經濟活動以溫和的速度擴張。

道指午市漲近350點 Netflix重挫逾3成 納指跌0.7%

美股周三午市漲跌不一，串流平台Netflix重挫近40%拖累納指下跌。歐洲央行官員發表鷹派言論。聯儲局將公布經濟景氣狀況褐皮書報告。

本港時間今晨1時36分，道指漲348點，漲幅1%，報35259點；納指跌92點，跌幅0.68%，報13527點；標指升12點，漲幅0.28%，報4474點。

Netflix績差股價一度急瀉39%，至低見212.51美元，該公司周二收市後公布令人失望的財報，流媒體付費用戶數減少20萬，為2011年來首次下降，遠低於分析師預期的增加250萬。公司預計第二財季全球淨付費用戶驟降200萬，去年同期曾新增150萬，市場原預計第二財季淨新增240萬。

Netflix午市跌幅略收窄至35%，暫報225.95美元。

Netflix公布財報後，瑞銀將其評級從買入下調為中性，目標價從575美元大幅下調為355美元。

受Netflix財報影響，迪士尼、Roku、華納兄弟、探索頻道及派拉蒙等股價跌3%至6%。

歐洲央行管委Kazaks周三宣稱，歐央行最早可能在7月加息，歐洲央行循序漸進的措施不意味反應緩慢；歐央行不需要等待工資出現強勁增長；第三季度初結束資產購買計劃是可能的、合適的。

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即市走勢︰

【01：44】紐約 6月黃金期貨收跌0.2%，報1955.40美元。

【01：36】道指漲348點，漲幅1%，報35259點；納指跌幅收窄至92點，跌幅0.68%，報13527點；標指升12點，漲幅0.28%，報4474點。

【01：20】納指跌100點或0.7%，報13518點；道指則升319點，升幅0.9%；標指升0.4%

【01：03】美國20年期國債收益率跌逾3個基點，低至3.0871厘，整體跌幅擴大至將近10個基點，此前, 美國財政部拍賣160億美元20年期國債，得標利率3.095厘。

【00：51】歐洲理事會主席：歐盟委員會將在6月底公佈其對烏克蘭加入歐盟的意見

烏克蘭總統澤連斯基與歐洲理事會主席米歇爾20日結束會談後，共同接受了媒體採訪。米歇爾表示，歐盟委員會將在6月底公布其對烏克蘭加入歐盟的意見。他表示，歐盟擴大的問題非常敏感，但歐盟國家已經啟動了交換意見的政治進程。

【00：44】諾瓦瓦克斯（美：NVAX）稱，早期數據顯示，該公司新冠肺炎疫苗在新冠肺炎病毒和流感病毒實驗中取得不錯的結果。公司股價上揚逾2美元，高見56.32美元，漲近2.6%。

【00：36】英國財政部發言人：當俄羅斯代表發言時，英國、美國和加拿大代表退出G20會議

【00：24】加拿大豐業銀行高級經濟學家Derek Holt：加拿大央行有充分理由，在6月份加息75至100個基點。

【00：10】美銀美林總裁Moynihan：美銀認為房地產市場需求上升, 美國人在旅遊、娛樂和食品方面的支出增加

【21：39】受績優成分股IBM帶動，道指升幅擴至逾310點

【21：30】道指升233點，報35144點，納指升0.3%，報13664點，標指升21點，報4483點。

【19：41】道指期貨升76點，報34984點，納指跌0.05%，報14201點，標指升3點，報4466點。

【12：38】道指期貨跌12點，報34898點；標指期貨跌13點，報4449點；納指期貨跌96點或0.7%，報14114點。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

【11：45】【AAPL】天風郭明錤：iPhone 14系列將升級前置鏡頭 配備自動對焦功能及更大光圈

【08：44】【美企業績】IBM首季業績勝預期 上調今年收入預測、盤後升逾1%

【08：43】【TWTR】馬斯克據報願意動用780億至1170億個人資金收購Twitter

【08：09】【美國經濟】兩儲局成員質疑有否需要大幅加息 博斯蒂克促儲局加息須審慎、通脹可能見頂

【07：46】【美企業績】Netflix上季付費用戶減少20萬、料今季更差 股價盤後大挫25%

==以下4月19日（周二）股市==

美國3月新屋開工意外上升，加上國際油價周二急挫超過5%，市場憧憬脹紓壓，帶動美股顯著反彈，道指升幅曾擴至571點。

即睇美股收市：

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道指收市升499點，報34911點；標指升70點，報4462點；納指升287點或2.15%，報13619點。

特斯拉（Tesla）上海廠房據報已有8000員工返回崗位，股價漲2.4%；Nike股價漲4.2%，強生績後股價急升3%。

聯儲局最早提議積極加息的官員之一，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，儲局或通過多次加息0.5厘，令基準利率年底前達3.5厘左右，亦不排除可能一次加息0.75厘。有關言論刺激債息抽高，美國30年期債息觸及3厘，為2019年以來首次，美國10年期債息衝上2.9厘水平。

不過，市場仍面對多個風險，隨俄軍攻打烏克蘭東部城市頓巴斯，戰爭已開始第二階段，IMF最新將今年全球經濟增長預測下調至3.6%。美元走強及對能源需求前景的擔憂令油價承壓。紐約期油跌5.2%，收102.56美元，創4月12日以來的最低。

美滙指數高見101.03，日圓跌至128.98創20年新低，連挫13日，為歷來最長跌浪，每百日圓低見6.0809港元。

即市走勢︰

【0：12】 道指升443點；納指升1.9%，標指升1.3%。

【23：40】國際油價大幅回吐，紐約期油跌5.6%至每桶101.62美元；布蘭特期油跌5.4%至107.06美元。通脹壓力紓緩，美股升幅擴大，道指升411點，報34823點；納指升2%，報13598點；標指升1.4%，報4452點。

【21：30】美股開市，道指升99點，報34501點，納指跌0.2%，報13304點，標指升2點，報4394點。

【21：10】美國30年期債息觸及3厘，為2019年以來首次

【20：00】Tesla上海工廠正式復產，8000員工復工，截至去年底，上海工廠一年生產超過45萬輛Model 3 / Model Y，假設365天工作，相當於每天生產1232輛，Tesla上海工廠自上月28日停工，至今已停廠22日，由此粗略估計影響逾2萬輛生產進度。

【19：47】美國30年期債息高見2.9967厘，創3年高

【17：47】美國10年期債息一度衝上2.9厘水平，現報2.895厘。道指期貨跌57點，報34354點，納指期貨跌0.4%，報13854點，標指期貨跌10點，報4381點。

【12：16】道指期貨升94點，報34506點；標指期貨升16點，報4408點；納指期貨升80點或0.6%，報13990點。

【10：59】【TWTR】私募巨頭Apollo據報擬參與收購Twitter 有意向馬斯克等提供資金

【08：40】【上海半封城】Tesla上海工廠據報已復產 採取閉環式管理

==以下4月18日（周一）股市==

美國昨長假期後復市，加息預期續困擾美股，美股反覆爭持。10年期債息曾升至2.884厘，為2018年底以來高位 ； 30年期美債息亦一度升至2.9589厘的約3年高位， 金價高見2000美元。

港股昨假期休市，中概股繼續受壓，美團ADR累積跌4.3%，折算收報148.45港元，阿里巴巴美股及騰訊ADR累跌2.8%，債息上升，金融股走勢硬淨，滙豐ADR變動不大。

即睇港股ADR及美股收市：

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俄烏戰況愈益激烈，利淡投資氣氛，道指升逾100點後回落，收跌39點，報34411點；標指跌不足1點，報4391點；納指跌18點或0.14%，報13332點。10年期債息報2.862厘，美滙指數抽高0.46%，報100.79。現貨金挑戰2000美元關口。

Twitter董事局採「毒丸」計劃的反收購策略，冀阻止特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克的敵意收購，股價漲7.6%，特斯拉亦回升2%；美國銀行上季交易收入勝預期，股價升3.2%。

拜登政府公布新指引，要求獲得1萬億美元基建投資法案撥款的機構，須採購美國生產的鋼鐵等材料，以支持本地製造業。白宮表示，新指引將帶動美國製造業創設更多職位。

另外，烏克蘭周一表示，俄羅斯開始在烏東發動新攻勢，主要目標是全面控制頓涅茨克和盧甘斯克。烏軍已做好準備在頓巴斯地區作戰。消息帶動全球商品價格抽升 ， 美國7月玉米期貨周一升穿每蒲式耳8美元水平，是2012年9月以來最高水平。

俄羅斯總統普京表示，俄羅斯的通脹正穩定下來，零售需求已正常化 ； 西方國家向俄實施制裁，反而導致本身的經濟惡化。

利比亞最大油田關閉，加上俄羅斯警告若更多國家加入禁制俄油，價格將大幅升越歷史高位，紐約5月期油漲1.2%，收市報108.21美元；布蘭特6月期油收報113.16美元，升1.3%。

美股業績期繼續，周一重點業績除金融股外，還有科技股Netflix、Tesla及Snap，另IBM、P&G、強生及美國運通亦定於本周放榜。本周美國亦有數個樓市相關數據，包括3月份建築許可、新屋動工及成屋銷售，周三凌晨有聯儲局發布的褐皮書，周五有製造業及服務業PMI。

不過，重頭戲要數聯儲局主席鮑威爾和歐央行總裁拉加德周四在IMF論壇上的講話。

即市走勢：

【0：11】 道指跌117點，納指跌0.72%。

【23：05】現貨金曾升逾1%，升至每盎司1998美元的5周高位，最新升幅收窄至0.3%，報每盎司1983美元。

【23：03】美股三大指數微升，道指升44點，報34495點；標指升8點，報4401點；納指升19點或0.1%，報13370點。

【23：00】市場揣測Tesla創辦人馬斯克會以要約收購的方式收購Twitter，Twitter股價漲近3.5%，報46.64美元。

【22：15】中概股跌幅收窄，納指金龍中國指數一度跌4.4%，其後收窄至跌2%，滴滴一度跌22.8%，亦收窄至15.1%。港股藍籌股ADR下跌，整體跌約300點。

【22：00】避險意識升溫，令美債息稍為回軟，現貨金價升21美元，撲2000美元關

【21：30】道指開市升13點，報34464點；標指升2點，報4394點；納指跌18點或0.1%，報13332點。

【21：20】高盛料未來兩年約35%機會陷衰退 1年內衰退機會有15%

【21：00】滴滴（美：DIDI）日前宣佈將於5月23日晚上7時於北京召開臨時股東大會，其股價於盤前時段挫逾3%，後2.46美元。

【20：30】道指期貨跌31點，報34327點；標指期貨跌14點，報4373點；納指期貨跌83點或0.6%，報13810點。

【20：15】十年期美債息一度升至2.8795厘的2018年底高位，其後回軟至2.8315厘。30年期美債息亦一度升至2.9589厘的約3年高位。