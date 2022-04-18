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【省錢有方】生活開支上升　英國人取消串流服務省錢

商業 20:17 2022/04/18

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歐洲局勢不穩，正加劇生活成本上升，英國人開始節省消費，減少訂閱串流服務是其中之一。（法新社圖片）

疫情影響物流，加上歐洲局勢不穩，正加劇生活成本上升，當地人開始注意節省消費。市場分析機構Kantar最近的數據顯示，英國在2022年首3個月有151萬宗取消串流服務的個案。當中有超過50萬宗取消原因是「節省開支」，需要應付上升的生活開支。

【好想旅行】日本逐步開關　國家旅遊局6大復甦方針

資料顯示，現時大約有58%的英國家庭至少訂閱一項付費串流媒體服務，雖然過去兩年在疫情大流行和封城高峰期，串流媒體服務平台如Netflix、Disney+和Amazon Prime等訂閱量激增，但研究反映自去年底開始，取消服務的用戶比例有上升趨勢，從2021年最後3個月29%上升至今年38%的高水平。分析機構Kantar發言人認為，結果會令業界人士清醒起來面對情況，更多證據顯示英國人正尋找「慳錢之道」。

新增訂閱亦放緩

不過，消費者在選擇「Cut台」時也有先後之分，Netflix及Amazon兩大平台的優先度較低，表示用戶會最後才選擇中止訂閱，其他包括：Disney、Now TV、Discovery+、BritBox等的流失率在每季度環比持續增加。另一方面，新增訂閱人數亦持續收窄，Netflix在1月份表示去年會員增加1820萬，大約是2020年訂閱人數的一半，並承認市場競爭壓力加大。

分析機構Kantar發言人認為，Netflix可加入廣告以增加收入，而Netflix首席財務總監Spencer Neumann曾表示，公司暫未有計劃加入廣告，但未有否定這個可能性。而英國地區的觀眾對可支付較低訂閱費但要收看廣告的態度亦有軟化，表示接受的增加至44%，對比2021年同期調查僅有38%。

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責任編輯:王浩賢

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