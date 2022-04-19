【翠華賣總部】翠華向華潤採購倉儲出售集團總部、代價2.64億元　出售所得主要用作營運資金、股價升一成

▲ 【翠華賣總部】翠華向華潤採購倉儲出售集團總部、代價2.64億元 出售所得主要用作營運資金

翠華控股 （01314） 公告，向華潤採購倉儲出售集團總部葵涌梨木道88號達利中心16樓1601至1608室及17樓1701至1704室，代價2.64億元，預期出售可獲得代價淨額約2.03億元（未計相關交易成本及開支）。交易完成後，翠華會向華潤回租有關物業，每月租金約65.1萬元，自完成日期計至2023年3月底止。翠華股價早段逆市升一成，高見0.214元。

翠華向華潤回租總部

翠華稱，出售為公司提供最佳機會，以按公平市值變現現金及釋放物業的投資價值，預期出售所得款項淨額約1.99億元，將於2023年底前悉數動用，當中一般營運資金佔1.19億元，餘下8000萬元則用作開設新餐廳或翻新之用。

翠華指，有關物業自2014年起一直由集團用作非住宅用途的車間及配套設施，儘管公司正在物色適合上述用途的其他地點之物業，以更高效及有效地經營，但回租安排將在公司能夠尋得合適地點並遷入之前提供緩衝時間。

翠華將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准該協議及其項下擬進行的交易。

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