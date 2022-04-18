【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣

阿里巴巴(09988)持股的內地連鎖超市營運商高鑫零售(06808)發盈警，預期截至2022年3月止12個月期間按照香港財務報告準則計算錄得淨虧損約7.5億至9.5億元人民幣，較集團截至2021年3月止12個月期間的22.94億元人民幣盈利，減少約30.44億元至32.44億元人民幣。

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高鑫預期，淨虧損其中歸因計提約14億元人幣，主要由於本財年增加的門店減值損失、訴訟計提以及特別壞賬預提等因素造成。 集團上半財年面臨全渠道的激烈競爭環境，及下半財年疫情反覆，尤其近期門店覆蓋主要區域疫情擴散加劇，使線下業績受到持續衝擊，集團營收預計同比下降約5.3%，對溢利造成負面影響。綜合以上因素，公司2022財年的經營業績預期較截至2021年3月止12個月的相關比較數字錄得下滑，並預期錄得利潤減少。

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集團預期截至上年度凈現金錄得約為185億元人幣，現金流仍保持充足，為未來業務發展及應對市場競爭提供充足資金儲備。高鑫或仍將考慮及建議末期股息，將於適當時候公佈相關結果。

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