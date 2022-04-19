【ET開市直擊】內地GDP勝預期 放水降準有何啟示？（附time code）

內地首季GDP出爐，按年增4.8%，勝市場預期，比2021年第四季度按季增長1.3%。內地經濟受疫情影響，人民銀行上周五（15日）宣布，將於今月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，降準共計釋放長期資金約5300億元人民幣，幅度低於市場預期，為歷來最小。市場料貸款市場報價利率（LPR）最快周三下調，放水降準對港股有何啟示？恒指假期前升逾百點，內地消息能否帶動港股再上衝？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）明早9時於《ET開市直擊》為你解讀數據兼分析後市。

Time Code

02：07 - 美股焦點及上日表現

02：37 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

03：15 - 亞太股市早段市況速報

03：40 - 周四鮑威爾發表貨幣政策演說 高盛：美國未來兩年經濟衰退有3成5機會

04：15 - 世界銀行因俄烏戰事下調全球經長預測 孳息率已回復常態

05：13 - 通脹8.5%創40年新高 加息力度需加大

06：15 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07；10 - 內地首季GDP增長4.8%勝市場預期 惟3月份零售銷售數字收縮

08：05 - 全年經濟增長目標5.5%未達標 比去年首季增長18.3%明顯有落差

09：29 - 俄烏戰事未元 世界銀行下調環球經濟增長預測1%

10；01 - 內地降準穩定經濟 降準0.25偏低存有減息機會

11：51 - 美持續加息 人民幣未保持現況或現貶值

12：35 - 恒指今周展望 料今明兩天於21300至21800點上落

13：58 - 如何解讀比亞迪 （01211） 盈喜？ 是否符合市場預期？

16：07 - 招商銀行 （03968） 傳行長被查昨急跌7%，投資者現價買入是否值博？

17：29 - 高層被查消息對業務本身影響不大，相信降準消息會利好內銀內險股

19：03 - 上海傳明日復工復產，炒內地疫後復甦股是否適合？

21：15 - 恒生指數開市表現速報

21：36 - ET個股推介：紫金礦業 （02899）

26：57 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 52元有貨，雖仍然睇好前景，但應否繼續持有？

27：59 - 觀眾問股：降準利好內銀股？ 農行 （01288） 未來走勢點睇？

29：36 - 觀眾問股：安踏 （02020） 93.5元買入，上望多少？

30：24 - 內地人收費模式改變，更多消費者支持本地品牌，更利好李寧 （02331） 股價

31：31 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 88元有貨，應收割定繼續揸？

33：26 - 觀眾問股：華潤電力（008136）13.9元有貨 下一站睇幾多？前景如何？

34：46 - 如股價升穿16元阻力位，可上望17元至17.5元水平

35：20 - 觀眾問股：京東健康 （00618） 47元有貨，短線睇幾多？上望及止蝕位定多少？

36：50 - 恒生指數早段表現速報

37：32 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 42元有貨，短線一個月睇幾多？

38：53 - 觀眾問股：中海油田服務 （02883） 點睇未來業務前景？

40：18 - 觀眾問股：想買長江基建 （01038） 收息，買價位買好？

41：57 - 觀眾問股：Tesla 概念股 億和控股 （00838） 1.5元買入投資前景如何？

43：45 - 觀眾問股：東航 （00670） 未有貨幾錢買入？ 上望及止蝕位如何？

45：13 - 觀眾問股：青島啤酒 （00168） 65元有貨 短線點睇？

46：10 - 觀眾問股：體育用品股揀安踏 （02020） 定李寧 （02331） ？ 兩股幾時重拾升勢？

48：25 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 38元買入 短線策略如何？

50：05 - 消息股速報：合景泰富 （01813） 、德昌電機 （00179） 、比亞迪電子 （00285） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、 小米 （01810） 、京東 （09618）

51：41 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入→財經台

*逢周晚上8時《ET財智Talk》專家解構市場形勢*