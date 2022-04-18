【比亞迪1211】比亞迪發盈喜 料首季或多賺3倍

電動車生產商比亞迪(01211)發布首季盈喜。公司估計，今年首季料錄得盈利介乎6.5億至9.5億人幣，按年上升1.7倍至3倍。毎股盈利亦由去年同期的0.08元人幣，增至0.22至0.33元人幣。

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比亞迪表示，儘管面臨宏觀經濟下行、疫情散發等因素的不利影響，但新能源汽車行業總體延續了快速增長的勢頭。集團新能源汽車銷量更是創下了歷史新高，市場佔有率持續攀升，同比實現迅猛增長，帶動盈利大幅改善，並一定程度上對沖了上游原材料價格上漲帶來的盈利壓力。手機部件及組裝業務方面， 受行業需求疲弱影響，導致產能利用率偏低，該業務板塊盈利受壓。

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