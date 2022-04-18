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【復活節2022】酒店Staycation預訂按年升3倍　平均單價達2000元

商業 19:38 2022/04/18

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KKday透露，復活節期間的自助餐套票，預訂表現理想，訂單較上月周末增長近50%。（資料圖片）

不少市民亦趁一連四日的復活節假期外出遊玩，不論市區或離島亦是人頭湧湧。加上電子消費券已於4月初發放，有些港人亦善用消費券預訂Staycation，令期內訂單按年增9成。

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今年復活節有4天假期，比去年的5天連假少，但旅遊體驗活動預訂平台KKday透露，今年Staycation預訂仍較去年同期增長9成。與一般周末相比，復活節檔期的訂單更大幅上升近3倍，該平台相信是因為疫情放緩及消費券助力之下，大眾消費意欲強勁。主要客源包括家庭、情侶客，平均訂單達1500至2000元。

主要客源：情侶、家庭

另一酒店預訂平店Expedia則指，今年復活節假期內，據Expedia.com.hk平台數據顯示，Staycation旅客需求有7成來自情侶，預訂1天住宿。其次為家庭客，佔20%，預訂2至3天的Staycation行程。

自疫情爆發至今，Staycation是不少港人在假期的慣常消遣活動，各類住宿套餐亦愈來愈多，如何掌握顧客喜好，吸引顧客入住成為關鍵。KKday稱，因適逢今年暑假提前，很多酒店亦推出親子主題房間、家庭住宿優惠等，亦成功吸納了不少家庭客。

65%預訂4至4.5星酒店

除了優惠價格可吸引顧客入住外，節日慶祝也是其中一大原因，故Staycation連餐飲、生日及紀念日禮遇，特別是住宿連自助餐較受歡迎。Expedia的數據亦顯示，4或4.5星酒店最受港人歡迎，佔復活節假期預訂的65%，而5星級酒店則佔20%。

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自助餐套票預訂亦升1倍

復活節連假期間，除了酒店Staycation受歡迎外，自助餐亦是熱門活動之一。KKday透露，復活節期間的自助餐套票，預訂表現理想，訂單較上月周末增長近50%，按年增長超過1倍。當中以海鮮為主題的自助餐最受歡迎，特別是有提供即開生蠔的餐廳。

港人對堂食的信心漸漸恢復，KKday舉例，如四季酒店於復活節假期推出了自助午餐，即使一再加位，也極速售罄。除了自助餐，點心放題也很受歡迎，站內搜索量大大增加，例如九龍海逸君綽酒店海雲天點心放題、點一龍本地特色點心專門店等。

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記者：葉泳珊

 

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