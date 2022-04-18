【AI代言人】百度旗下AI虛擬人「希加加」　成麥當勞首個虛擬代言人

▲ 百度旗下的AI虛擬人「希加加」成為麥當勞產品首位虛擬「推薦官」。（百度資料圖片）

AI（人工智能）科技日趨成熟，甚至被用作打造虛擬代言人。近日，百度旗下的AI虛擬人「希加加」成為麥當勞產品首位虛擬「推薦官」，在中國成都、大連麥當勞店舖上的屏幕上出現，上演「吃漢堡的虛擬人」。

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據悉，「希加加」在麥當勞店舖的屏幕出現，以「裸眼3D」（即不用戴上眼鏡也能看到的3D影像）技術營造立體效果，然後在麥當勞店鋪中拿出了安格斯厚牛堡，實物牛堡再轉變虛擬牛堡。

虛擬偶像自主學習 快速創作內容

​​百度AI虛擬人「希加加」於今年2月首次亮相，她是由AI創造的虛擬偶像。「希加加」具有語言、面部表情、肢體表達能力，能夠像人一樣行動，而且可以進行自主學習及反饋，能夠快速創作內容。

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內地媒體認為，隨著「希加加」等虛擬人逐漸被用於營銷策略中，未來的代言重心或會由真人明星轉移至虛擬偶像。元宇宙概念比起圖文內容，更有沉浸感、代入感，虛擬人將會是未來品牌營銷不可忽視的重要一環。

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責任編輯：吳嘉雯

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